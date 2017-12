Rafael Santillán: "Lo mío es intuición"

Fotos ALEGRÍA. El arquero Rafael Santillán suma su segundo título con Sarmiento

El arquero de Sarmiento, Rafael Santillán se vistió de héroe ayer al contener el tercer penal de la serie, en la final de la Recopa ante Güemes para que su equipo se adjudique el último campeonato de la temporada.

Santillán, con diferentes camisetas, ganó todas las definiciones por penales que disputó y aseguró que la intuición lo ayudó siempre.

"Es intuición más que nada y la suerte que me ayuda", reconoció el joven arquero.

"Me siento feliz por la obtención del campeonato. Quizás no fue nuestro objetivo principal, pero ese grupo merecía terminar el año de esta manera", aseguró el ex Vélez.

"Gracias a Dios, en las definiciones por penales me está yendo bien por ahora. Mi satisfacción por el club que termina el año festejando", añadió.

"El partido fue malo. Lamentablemente no se pudo jugar un buen fútbol, no fue un espectáculo digno de una final. Hay factores externos como el clima, el estado de la cancha, pero gracias a Dios el triunfo fue para nosotros", cerró Santillán.