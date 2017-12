Fotos Adolescente contó a la policía que su padre la violaba y que su madre era testigo

14/12/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Cansada de los permanentes vejámenes, una adolescente decidió denunciar a su progenitor. Contó ante la policía que es abusada sexualmente desde hace un año por su padre biológico. La denuncia fue radicada en la madrugada de ayer en la oficina del Menor y la Mujer por la víctima -de 17 años, residente en una localidad de interior del departamento Río Hondo- a donde arribó con una amiga. Según consta en la denuncia de la víctima, los ultrajes por parte de su padre comenzaron primero siendo solo manoseos. Pero se fueron reiterando en el tiempo. Lo que entonces eran tocamientos pasó a hechos más graves. La víctima contó que el pasado 5 del corriente mes sufrió el último ultraje y allí fue accedida. Con lágrimas en los ojos, y con vergüenza de lo que debía contar, la adolescente narró a la policía que se encontraba en la casa cocinando y su padre comenzó a manosearla. No conforme con ello, la tomó de los brazos hasta llevarla a la cama de la habitación de la humilde vivienda en el campo, y allí dio rienda sueltas a sus más bajos instintos, atacando sexualmente a su propia hija. La menor remarcó además que su madre era cómplice de cada una de las situaciones que le tocaba padecer, ya que había recurrido a ella para pedirle ayuda y no solo que ésta nunca hizo la denuncia sino que además era testigo de los aberrantes ataques. Ante esta situación, las autoridades policiales se pusieron en contacto con el fiscal de turno, Dr. Marcelo Sgoifo quien determinó que se cite en las próximas horas a la damnificada y a su madre a la fiscalía para una entrevista y se eleve el legajo con todas las actuaciones sumariales.