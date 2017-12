"Siento las dos camisetas por igual"

Fotos FELICIDAD. Exequiel Zeballos se encontró con sus padres, Lissy y Oscar. Su familia lo recibió a lo grande.

Sin dudas, es una de las grandes "joyitas" de las divisiones inferiores de Boca Juniors. Exequiel Zeballos, fue el goleador de su categoría. Su notable presente en el Xeneize hizo que desde la selección argentina Sub15 lo comiencen a seguir de cerca. Fue convocado al Sudamericano de San Juan, donde se despachó con goles y fue campeón.

Anoche, llegó a su Santiago natal y se reencontró después de muchos meses con su familia y amigos.

"Exe" dialogó con EL LIBERAL y confesó que se está cerrando un año en el que logró cosas muy importantes en su carrera.

"La verdad es que me siento muy feliz por estar aquí ya con mi gente. Ahora a disfrutar de ellos. Fue un gran año. Ya el 18 de enero tengo que presentarme nuevamente en Boca y en la selección seguramente será un par de semanas después", contó Zeballos.

"Se lograron muchas cosas importantes y estoy contento por eso. Se me dio la oportunidad y aproveché mi momento", destacó el pibe de 15 años, surgido futbolísticamente en Sarmiento de La Banda.

"Me fue muy bien en mi club. Esto lo valoro mucho, porque es Boca, el club más grande de la Argentina. Es un club en el que tenemos todo. No nos falta nada. Lo que no tienen otros, lo tiene Boca y que me vaya tan bien me pone feliz".

Respecto de su juego y lo que significa comenzar a jugar en el Xeneize, Exequiel confesó: "Es difícil la verdad. Pero yo siempre hice mi juego. Reconozco que no soy el tipo jugador para Boca, que es metedor. Yo considero que tengo otro tipo de juego, tratando de imponer la habilidad. Aún así, en Boca me supe ganar mi lugar. Los entrenadores me dicen que invente", dijo.

"El gol siempre me acompañó. Por suerte siempre me tocó hacer goles", agregó Zeballos.

Seguidamente, Exequiel se refirió a su convocatoria al seleccionado Sub15 y al título sudamericano conseguido: "Lo de la selección fue soñado. El "Chavo" Pinto, mi DT en Boca, me llamó cuando estaba saliendo del colegio. Me dijo que estaba citado a la selección. Fue una gran alegría inmensa. Se lo conté a mis viejos primero", contó.

"La final con Brasil pensaba que se escapaba (Argentina perdía 2 a 0 y ganó 3 a 2). Por suerte lo sacamos adelante y conseguimos un título muy importante", recordó. "Quiero a las dos camisetas por igual. Es lo mismo para mí hacer un gol con la selección y con Boca", cerró.