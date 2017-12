Encuentros finales para el Anual

14/12/2017 -

La Federación Santiagueña de Hockey programó para este sábado varios duelos decisivos por el torneo Anual 2017 "Tarjeta Sol". En cancha del SLTC a las 17.30 en 1ª Damas: CAM C. Docente vs. CACC (final); 19, en 1º Damas Cam Mishqui Mayu HC vs. SEHC (final); 20.30, en 1ª Damas CAM Lugus HC Old Lions RC (final); 22, en 1ª Caballeros; SEHC vs. Old Lions RC.

En cancha de Old Lions a las 8 en 6º división: Green Sun vs. Old Lions RC Rojo (final); 17.30, en 1º Damas: Ucse vs. SLTC "B" (final)

Para este domingo, a las 8, Old Lions RC vs. Mishqui Mayu (final); 9, en1ª Damas: Círculo SC vs. C. Clodomira.