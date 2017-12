Fotos Entregaron los premios "Alumno Solidario" en Villa la Punta

14/12/2017 -

VILLA LA PUNTA, Choya (por Corresponsalia Choya) En sendas c e l ebr a c ione s s e hi - zo entrega de los premios "Alumno Solidario" en la Escuela Nº 1 "Ana María Taboada" y en el colegio secundario "Pbro. Juan Bures", instituciones de esta localidad serrana. Los citados lauros fueron entregados por la promotora de esta idea, Perla Vella de Gómez. Primario y Secundario En la escuela Primaria, obtuvo la distinción Fátima Gabriela Pereyra y en el Secundario se premió a Benjamín del Carmen Rodríguez. Esto tuvo lugar en los actos llevados a cabo el último día de clases.