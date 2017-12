El Consejo de Educación cita a docentes

14/12/2017 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la DGA, del Consejo General de Educación, cita a docentes e instituciones a informarse del estado de trámites diligenciados oportunamente, de lunes a viernes de 8 a 12.30. Son: Gómez, Ema, As. Nº 51775/2017; Carabajal de Rodríguez, Marcela. As. Nº66092/2016; Quiroga, Noemí, As. Nº 4644/2016; Cantero, Claudia, As. Nº 51328/2017; Maidana, Adriana, As. Nº 11520/2017; Martínez, Gabriel, As. Nº 52492/2017; Sosa, Alejandro, As. Nº 53218/2017; Cáceres, Cintia As. Nº 44969/ 2017; Cruz, Sandra, As. Nº52900/2017; Pérez, Pablo A., As. Nº 52648/2017; Super. Escolar, Lic. Romero de Santana, Zulma, As. Nº7282/2017, 47793/2017 y 7279/2017; Superv. Escolar Lic. Olivera, Marcela, As. Nº 54430/2017 y 54431/2017; Superv. Escolar, Navarro, Herman, As. 50684/2017.