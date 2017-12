Fotos Richard Gere y los abusos: “Es momento de dar un paso atrás”

Richard Gere trató el tema de los abusos: "Es momento de dar un paso atrás", dijo el protagonista de cintas tan populares como Oficial y caballero o Pretty Woman. "Nunca he tenido insinuaciones cuando era joven y empezaba en el cine, me refiero en el sentido sexual, pero sí en el sentido de poder. No somos perfectos, todos los que tienen poder abusan, todo el mundo lo hace", afirmó, de visita en Madrid para promocionar la película, "The Dinner", del israelí Oren Moverman. En la cinta "The Dinner", su director Oren Moverman pone sobre el tapete un amplio abanico de cuestiones incómodas, todas ellas relacionadas con el comportamiento humano, basándose en la relación de dos hermanos, Paul y Stan Lohman (Steve Coogan y Gere, respectivamente), que aprovechan una cena de lujo con sus esposas para hablar de sus hijos. "Para mí la película va sobre responsabilidad y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de nuestra familia, pero también en el Universo y si somos responsables solo de cara a los que tenemos cerca, en nuestro entorno más próximo, o hasta dónde es de profundo nuestro sentido de la responsabilidad", explicó el reconocido actor norteamericano. Para Gere es evidente que "esos muchachos han hecho algo terrible y que hay un veneno muy fuerte dentro de ellos, tanto que no sabemos si podrán vivir con ello si no lo aceptan y pagan por ello".