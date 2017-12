Video: "En el nombre del suegro"

-

"Felipe Corpos Iuias (Recordando A)" es el nombre del espectáculo que Edith Corpos presentará este sábado 16, a las 22.30, en la Casa del Folclorista. La cantora estará acompañada esa noche por Juan Carlos Almada y Sacha Trío. En visita a EL LIBERAL habló acerca de su compromiso con la copla de su suegro.

¿Qué significa Felipe Benicio Corpos en tu vida personal?

En mi vida personal, es el padre de mi marido. Por lo tanto, desde ahí me debe un respeto aunque no lo haya conocido. Lo que es mi marido, a pesar de que ha vivido un corto tiempo con su padre, lo ha heredado de esa familia. Entonces, mi respeto viene por el tipo de hombre que tengo al lado que es producto de esa familia y de ese hombre en algún punto.

¿Y en lo artístico?

Es mi apoyo, más allá de portar su apellido por generosidad de mi marido, muy importante y a la vez un compromiso que es poder poner en labio y en voz femenina un canto que, quizás, fue pensado desde un hombre para otra sociedad mucho más machista, quizás, que ésta, pero que en Felipe Corpos no estaba tan marcado. Quizás algunas letras, dentro de lo pícaro, podrían tener cosas atribuibles al hombre. Entonces, Felipe Corpos es un puntal para mí. La copla de Felipe Corpos con la que yo aparezco no aparezco por una cuestión de marketing sino por una cuestión de sentirme identificada con los modos de escribir de él y la belleza de su metáfora que utiliza en sus coplas.

¿Cómo se consigue, siendo mujer, cantar esas coplas y superar esas barreras que hoy perduran en la sociedad?

No es fácil el andar nuestro, el de las mujeres, arriba del escenario. A mí me ha costado mucho tiempo. Lejos de abrirme puertas el apellido Corpos creo que me las ha cerrado. La verdad, primero, no llevo sangre Corpos. Segundo, aparecer mujer en un tiempo en que existió don Felipe y escribió de marcada raigambre machista, es complejo. De todos modos, creo que, después de once años andando, desde hace cuatro o cinco años he encontrado mi espacio que es este: el de retomar la idea de la mujer con la misma posibilidad de cantar y recurrir, quizás, a la broma, al humor para poder decir las cosas que muchas veces me disgustan de la sociedad machista. A la copla escrita por un hombre para un hombre, le cambio la "o" por la "a" y estamos iguales hombres y mujeres. Ese es el desafío mío. Aparte, tiene que ver con el carácter que tengo, que es bastante fuerte, de decir las cosas. La misma energía le pongo a las canciones cuando las canto. Yo canto lo que siento.