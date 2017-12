NOesNO: las famosas apoyan el reclamo de "Calu"

14/12/2017 -

"Calu" Rivero ha decidido contar toda su verdad en relación a lo vivido con Juan Darthés. Si bien nunca lo nombra, quien haya leído la extensa carta que "Calu" posteó en su cuenta de Twitter comprenderá que habla de Darthés (describe a "un galán, padre de familia, felizmente casado"’). Y de lo que habría vivido en la novela "Dulce amor", en 2012, cuando siendo compañeros le habría tocado vivir situaciones -según denuncia- cuanto menos desagradables.

"Cinco años sin poder decir lo que sentí ni cuánto me dolió y marcó", confesó Rivero, explicando por qué prolongó en el tiempo su silencio, hasta aquella entrevista radial con Catalina Dlugi donde habló por primera vez de lo ocurrido.

Y entonces, sin nombrarlo (días atrás firmaron un pacto de confidencialidad), "Calu" habla de Darthés: "De su parte nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NOesNO". Ese hashtag fue respondido por seguidoras, amigos y colegas.

Desde Carla Peterson a Griselda Siciliani, pasando por Florencia Bas ("Estuve en aquel momento y sigo estando hoy", le dice la esposa de Ricardo Darín y ex suegra de Rivero), Dolores Fonzi, Malena Pichot y Jimena Barón, entre otras, hicieron público su respaldo a su denuncia. También Ángel De Brito, Nico Furtado y Ludovico Di Santo.

"Dos días después de decir #AmíMePasó, recibí una citación a una audiencia de mediación. Si yo, que conozco buenos abogados, sentí incomodidad, temor y la angustia y el desagrado de revivir todo lo que pasó, me imagino lo que tienen que atravesar aquellas mujeres que tienen que dar estos pasos solas, al luchar contra los prejuicios y el machismo sin una espalda donde apoyarse para confiar. O peor aún, nunca darlos. Tuve a mi abogado que me salió a defender, pero ¿y ellas, las que no tienen esta posibilidad? Me angustia pensar en eso", escribió en su carta.

Decidí cambiar mi pasaje y quedarme para encontrármelo cara a cara. Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera ‘Perdón, "Calu", me equivoqué, no sé qué me pasó’ o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa. De su parte nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NOesNO.