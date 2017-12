José Quiroga: volver a vivir para seguir cantando

14/12/2017 -

José Quiroga volvió a vivir luego de haber estado al borde de la muerte en dos oportunidades. La primera, fue cuando en febrero de 2010, en Buenos Aires, protagonizó un accidente automovilístico por el que estuvo en coma dieciocho días y luego un mes en sala común. Hasta mediados del 2011 tuvo que hacer rehabilitación.

Luego de superar este doloroso trance, regresó a Santiago para continuar con su carrera como músico. Así fue como gestó "Gota a gota", un disco lleno de chacareras, zambas, gatos y escondidos.

Pero, un 22 de diciembre de 2016 sufrió un intento de robo cuando, a metros de su casa en el barrio San Germés, dos personas lo atacaron y agredieron salvajemente. Tras un largo tiempo de rehabilitación, Quiroga está de vuelta en la escena musical, promocionando "Gota a gota" y gestando un nuevo disco para el 2018.

En visita a EL LIBERAL, habló de cómo logró superar esos trances amargos y de su alegría de seguir cantando y de haberse recibido de profesor de Filosofía.

¿Cómo se vive después de dos episodios que te tuvieron al borde de la muerte?

Han sido momentos muy difíciles. No hay una explicación para decir ‘si te pasa esto hacé tal cosa’. Lo que yo puedo remarcar es mi fuerza de voluntad. Pese a los dos momentos duros que he atravesado, siempre he tenido la fortaleza de poder seguir. No hay un método, pero a medida que pasan las cosas vas mejorando y poniendo esfuerzo para eso, uno se siente más tranquilo. Ahora, estoy mejor. Anímicamente me siento muy bien y con la convicción de que estoy muy bien para seguir adelante haciendo lo que amo: componer, cantar, vivir y sentir la música.

¿Cuánto jugó la música en el proceso de rehabilitación?

Mucho. Me acuerdo que cuando estaba en Buenos Aires y luego en Córdoba haciendo rehabilitación, cuando regresaba a casa lo primero que quería hacer era agarrar mi guitarra. La música es lo más lindo que me ha pasado, es lo más importante en mi vida, es lo que me ayudó a superar los momentos más difíciles y es la que mayores alegrías me brinda. Yo le debo todo a la música porque me ha acompañado en los más lindos momentos y en los más difíciles.

Después de "Gota a gota", en el 2018, lanzarás un nuevo disco con invitados de lujo.

Cuando era más pequeño yo cantaba y las personas pensaban que me seguían porque yo cantaba, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es importante ser buena persona. Todo esto lo digo para especificar que hoy tengo otro proyecto y otros amigos que me acompañan porque el camino del canto ha hecho que las personas se dieran cuenta como soy y me brindan su cariño, al igual que Raly Barrionuevo, Víctor Heredia, "Peteco" y Bruno Arias.