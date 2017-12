Feliz por el título de Profesor de Filosofía

14/12/2017 -

A las distintas actuaciones confirmadas, a la proximidad de comenzar a dar vida a su nuevo disco, se suma ahora el título de Profesor de Filosofía, carrera que siguió en el ISPP Nº 1, de Santiago.

"Siempre me ha gustado estudiar. Cuando estaba en Buenos Aires, estuve en el Profesorado de Artes e hice también, hasta el 4º año de la Licenciatura en Música, pero lo dejé por el accidente que tuve. A mí nunca me ha costado sentarme a estudiar. Me gusta mucho. Y es así como, con dedicación, logré recibirme de profesor de Filosofía", indicó.

"Me he dado cuenta lo importante que es el núcleo familiar, el ser buena persona", remarcó Quiroga.