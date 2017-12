Indican que puede haber retención más alta en el aguinaldo

Fotos CAUSA. Por inconvenientes en algunas liquidaciones previas.

El analista tributario Marcelo Rodríguez, se refirió al efecto que tendrá el impuesto a las Ganancias sobre los aguinaldos que se perciban a partir de la semana próxima y destacó que aquellos asalariados a quienes sus respectivas empresas no les hubieran descontado montos a cuenta en los meses previos, tendrán un aumento importante en la retención de ese gravamen.

Rodríguez, señaló a EL LIBERAL que desde este año, "para evitar un impacto fuerte de Ganancias en el aguinaldo de junio y de diciembre, lo que se determinó fue que el empleador tenía que empezar a retener a partir desde enero y cada mes la parte a lo que correspondía por aguinaldo, o sea que se pagaba por adelantado".

No obstante, señaló que "para muchas empresas la aplicación de esta retención en forma mensual era un tema muy complejo por una cuestión de adecuación de sistemas, entonces no hicieron esas retenciones mensuales y por ello muchos contribuyentes verán el impacto del impuesto en el recibo de sueldo del mes de diciembre, atento a que la semana que viene cobrarán el medio aguinaldo". Rodríguez destacó que "al no descontar en tiempo y forma es probable que cuando cobren el medio aguinaldo tengan un alza en la carga fiscal o bien, si tuvieron una suba salarial también lo afecte más porque se incrementa la alícuota de imposición de diciembre’.