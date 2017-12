Mirtha, furiosa: "Cinco nominaciones y no gané ninguna, es alevoso"

Fotos Mirtha Legrand.

Hoy 13:41 -

La gala de los Premios Tato 2017 dio mucho qué hablar: algunos se fueron muy contentos y otros, como Mirtha Legrand, indignados.

La diva se retiró furiosa antes de que termine la gala e hizo saber de su enojo: "Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me lo merecía y porque tampoco ganó mi programa. Cinco nominaciones y no gané ninguna, es alevoso", expresó.

Mientras salía del predio de La Rural, "La Chiqui" fue increpada por periodistas que la indagaron y ella no dudó en responder: "No vengo nunca más, ya no tendría que haber venido este año", continuó.

"Miren, tengo 22 premios Martín Fierro, el de Platino, el de Oro, el de Brillantes, ¿y no puedo ganar un premio Capit? Es raro...", siguió.

Consultada sobre el motivo que cree que lleva a no ser elegida, acotó: "Habrá gente que no me quiere, pero es injusto lo que han hecho. No es que me sentí ninguneada, sino que fue una injusticia. Todos mis camaradas se pararon a saludarme".