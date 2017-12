Pidieron la detención de El Polaco

Fotos Aquino y El Polaco.

Hoy 17:07 -

La exmujer de El Polaco, Valeria Aquino, pidió la detención del cantante en el marco de la causa por violencia de género que pesa sobre él, ya que el pasado 15 de noviembre se tenía que presentar a indagatoria y no lo hizo.

"Solicitamos la detención y la prohibición para salir del país, porque no se conoce un domicilio, no se sabe dónde vive, entra y sale del país. Además, cuando se lo convoca para una declaración, no va. La citan a Cristina [Kirchner] y va cuando tiene que ir y este muchacho no", dijo el abogado de Aquino, Miguel Molina y explicó que lo único que quieren es que el exparticipante del Bailando "se presente y declare".

El pedido surge luego de que Ezequiel Cwirkaluk [El Polaco] fuera citado a declarar en indagatoria el pasado 15 de noviembre en la causa por violencia de género y no se presentara: "Es la segunda vez que no va. El delito no supera los tres años, no seria detenible, pero no hay voluntad".

Ahora, una vez presentado el pedido de detención y con los elementos pertinentes, el juez tiene cinco días para decidir si lo acepta o no.