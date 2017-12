FÚNEBRES | 15 de Diciembre de 2017

15/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

Mirta del Valle Silva (La Banda)

Diógenes Reginaldo Romano

Genaro Osvaldo Díaz (Selva)

Orlando Atilio Gómez (Luján)

Néstor Antonio Basualdo

Hilda Estela Corbalán

Sepelios Participaciones

BASUALDO, NÉSTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Sus hijos Brenda, Sergio, Diego, h.polit. Carlos, Vanesa, Flavia, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sobrino querido vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus tíos Efraín, Miryam y tu prima Paola participan su fallecimiento. Descansa en paz.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Su prima Karina Bravo y sus hijos Alvaro, Benjamín y Luciano. Pedimos oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor tu hijo ya está ante Ti. Haz que brille para el la luz que no tiene fin ". Su tío Humberto Bravo y Ana Maria Gonzalez, tus primos Karina, Diego, Maximiliano y Valeria con sus familias piden una oración en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Sus primos hermanos Gustavo, Javier, Carolina, Karina, Diego, Maximiliano, Valeria, Dito, Nadia, Sandra, Tati, Ariel, Mario Andres, Silvia, Ana, Adriana, Mercedes, Silvia, Marcela, Ana, Sonia, Elsa, Esteban, German, Colo, Rocio, Guillermo con sus respectivas flias. piden una oracion en su querida memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Su tía Lilia Morales y primos hermanos Gustavo, Javier y Carolina Bravo Morales participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus primos Pepe Bravo, Ana María Bravo y Enrique, Silvia Bravo , sus sobrinos José Andrés Jorge y Constanza Petros; Enrique Jorge y Luciana; María Emilse y Fernando; y sus respectivas familias; Florencia y Guadalupe; Mario Andrés Bravo y su tía Elisa de Bravo participan de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus compañeros promoción 89 del colegio Nacional Absalón Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Luli, Alfredo e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ale. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Señor tu hijo Ale ya está ante Ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Sus ex compañeros de la primaria Esc. Nicolás Avellaneda, acompañan a su flia y ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Todo el personal de la Escuela de Comercio participa el fallecimiento del hermano del Cdor. Leonidas Jesus Bravo.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Moreno junto a sus hijos Diego, Iris, Cecilia, Anahí y Leandro Lucena acompañan a la querida Elsita por tan irreparable pérdida.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. El personal Directivo, Docente y Administrativo de la escuela de formación Profesional y Capacitación Laboral Nº36 participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero. Prof. Alejandro Bravo. Acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Querido Ale, una gran pérdida para los que seguimos en este plano terrenal. Pero Dios quiso ya liberar su alma de la jaula. El pájaro ya vuela libre hacia el reino de lo alto. Con su bajo acompañó en forma desinteresada al grupo musical Bahá'i "Planeta Paz" para difundir las divinas fragancias y promover la unidad de la humanidad, la fraternidad universal. Ya habitas en Planeta Paz. Que Dios te reciba en sus mansiones celestiales. Acompañamos a la querida Elsita, su madre y a toda su familia. Los Bahá'is de Argentina.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Felices los humildes y puros de corazón porque es de ellos el Reino de los cielos". Y probaran y gustaran de las mieles en el Paraíso prometido" Héctor Yocca Acuña y flia acompaña en tan profundo dolor por su partida la Casa del Padre eterno, a su querida mamá "Elsita" y demás seres amados pide a Dios por el descanso eterno de su alma y ruega por la cristiana resignación de los que amaran por siempre su recuerdo. Que su alma descanse en paz.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba; sus hijos Roxana y Álvaro y respectivas familias. Conjunto Los Nativos acompañan en el dolor su madre Elsa y elevan una oración para el descanso eterno de su hijo, el amigo Ale.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "No hay mas estrellas que las que dejes brillar, tendrá el cielo tu color..nos veremos otra vez. Rocio Santillán participa con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Rodolfo Legname participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su madre Elsita en tan doloroso momento.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Un pájaro se llevo tus sonidos, pero te quedas con tu música entre nosotros como luz de alegría y sueños. Marcelo Rolando Aguero y Rosa Maria Conca acompañan a Elsita y familia en su dolor.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Leonor de Silvenses, sus hijos Pelusa, Rafael, Chany, Mony y Amelia y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elsita y a su hermano Nonito.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Participan su fallecimiento su tia Sara Irene, sus primas hermanas Sandra Bravo y Liborio Barraza, Tati Bravo y Miguel Luna sus sobrinos Alexander Barraza Bravo, Lucas y Carolina Vaudagna Bravo acompañan a la tia Elsita y Nonito Corvalan.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. C.P. Daniel Elean e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Noni y demas fliares ante irreparable perdida.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Acompañamos a Elsi y Rocio en este difícil momento. Marta Salomón, Angélica Ponce y Marta Rojo participan con dolor el fallecimiento de Ale y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Jose Frias, Liliana Pereyra, Hector Frias y sus respectivas flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Su morada desde ahora es el descanso". Su amigo Horacio Lavaisse, Marth Garcia de Lavaisse acompañan en su dolor a Elsita y familia.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Gustavo Santillán y sus hijos Rocio y Mauricio Santillán participan con dolor su fallecimiento.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Las compañeras de promoción Esc. Centenario de su madre Elsita: Flavia, Nilda, Meri, Rosita, Delia, Roger, Nimia, Bety y Chicha participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Los compañeros de Cooperativa de trabajo "El Mana" participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su contador Leonidas Bravo.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "En mi corazón queda tanto por decir ". No me voy... me quedo aqui. Ale querido tus amigos, maestros y Alumnos de la escuela de ciegos no te dicen adiós, si no " Gracias por tu nobleza en esta vida".

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Caminare en presencia del Señor en el país de la vida". El CEI Nª 50 para personas con discapacidad visual despide con profundo dolor a un gran amigo y colaborador. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Ale querido" que difícil es decir adiós a un ser tan noble como vos. Gaby Perea con su esposo Cristian, sus hijos Nico, Anto y Vale ruegan oraciones en su querida memoria y acompañan a su madre y a toda su flia. en tan doloroso momento.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor ya está ante Ti". Paola Salvatierra participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Carlos Alejandro Bravo.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Es imposible no estar tristes, su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hará sonreír. Con profundo pesar despedimos a nuestro querido Ale, amigos y ex compañeros de la Esc. Esp. Dra. Telma Reca; Vivi Z., Roxana S., Myriam C., Lucky L., Patry M., Rita M., Julio G., Yoly A., Noemi R., acompañan con oraciones a su flia. pidiendo por su descanso eterno.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Orlando Baigorri y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Ale: Quedan en mi corazón todos los tiempos y experiencias compartidas, los recuerdos de nuestra amistad y el afecto, que desde ahora los disfrutaremos en otra dimensión. ¡¡Hasta pronto amigo !! Maria Mercedes Nuñez, mis padres Rodolfo y Sara mus hermanos y sobrinos participamos tu regreso a la casa del Padre rogando por tu descanso y acompañamos a tu mamá, hijo y toda la familia con nuestra oración.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. El Defensor del pueblo de la provincia, Dr. Lionel Suárez acompaña con profundo pesar a la familia Bravo en este difícil momento y eleva oraciones en su nombre.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dr. Luis Santucho participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Bravo. Y eleva oraciones en su nombre.

CÉLIZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Sus sobrinos Miriam y Ángel Torres y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su hija Gabriela, sus hermanos Graciela y Fabián y sus sobrinos Natalia y Fernando participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. C duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba; sus hijos Álvaro y Roxana con sus respectivas familias; Conjunto Folklorico Los Nativos acompañan a los amigos Froilán y Tere en este momento de tanta tristeza y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a Froilán, Tere y Domingo.

JUGO, FIRMO BIANNEY (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. la comunidad de San Cayetano y María del Rosario de San Nicolás del Bº Jardín acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JUGO, FIRMO BIANNEY (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Señor ya está en tu casa, permítele de apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Mirtha Soria de Gómez, sus hijos Sandro , Juan, José y Rina Perez Lobo de Alluz participan con hondo pesar la partida de un caballero, un hombre de bien como fue el colega Firmo. Acompañamos a su esposa Violeta y familia elevando oraciones por su resignación y el descanso eterno de su esposo.

JUGO, FIRMO BIANNEY (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Traya Salomón participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Su madre Elba Inés Atía participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus hermanos Cecilia Morales, Jose Alegre y su sobrino Jose Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus primos Mario Roberto Abalos y esposa Gloria e hijos Mario y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en este momento de pesar a su grupo familiar y elevan oraciones por su eterno descanso.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. María Esther Anna y flia participan en su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Monica Vizoso participa con dolor su fallecimiento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Maria Celeste Mines, Santiago Nassif e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga Cecilia Morales de Alegre. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La AEFIP participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera Cecilia.se ruega oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La mesa del café del Jockey de su mama Elba, acompañan y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Martha Danela de Rufino e hijos participan con dolor y acompañan con oraciones a toda su flia. Pely.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Mario Malachevsky y Marta P. Montenegro y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|.María Pía de la Rua y Luis Alberto Agüero participan el fallecimiento de la esposa de su amigo Mario y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Juan Manuel Suffloni, su Sra. Ana María Serrano participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Silvia Maud, Enrique Bilbao participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Peli y ruegan una oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dra. Gabriela Pirro y Arq. Julio Lares participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Mario e hijos en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Arq. Carlos Jensen y su Sra. Blanca Montenegro participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con el afecto de siempre.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Desde Tucumán, Nelly y Guillermo Goytia abrazan con cariño a toda su familia por esta pérdida tan dolorosa.

MORALES, ELBA INÉS (Peli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Marta De Simone Vda. de Mocchi y Rosalía Mocchi participan con pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a Mario, hijos, hijos políticos y nietos. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Peli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Patricia Fallon e hijos, hijos politicos y nietos acompañan a sus seres queridos en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Peli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Mariana Feijoo, Javier Obaj, Benjamin, Pilar Caceres, Augusto Feijoo, Paula Villegas, Felipe y Joaquina acompañan a Mario y familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria,.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Enrique Anna, Elena Piñon e hijos Guadalupe Anna y German Ebrecht, Gabriel Anna y Sofia Anna despiden a Peli y acompañan con pesar a su esposo, hijos y demas fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Descansa en paz amiga de toda una vida. Luis Pizzi, Adela Fincantti y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Es difícil encontrar palabras para expresar lo mucho que sentimos por el fallecimiento de tu hija, nos unimos a tu tristeza y recordar los mejores momentos que pasaste junto a ella, roguemos por su alma. El Centro de jubilados de la escuela nº 446 Dr. Carlos Coronel participa el fallecimiento de la hija de su socia la Sra. Elba Inés Atias de Morales. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Peli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Estarás siempre en nuestro corazón. Tus amigas de la calle Entre Rios: Adriana Scampa, Marujita Cantos, Elenita Elías, Susana Gioggiolini, Luchi Rimini y Toty Montes acompañamos a toda la familia Morales en tan doloroso e inesperado momento. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Raúl García Gorostiaga y Sra. participan con dolor su fallecimiento ruegan oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Liliana Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Peli y acompañan a sus familiares en este momento dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Víctor Alegre, Marta Viaña y sus hijos Felipe, Matilde, Víctor, Mónica, Gustavo, Marite, José, Cecilia y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Víctor E. Alegre Viaña, Mónica Martínez, sus hijos Fernanda, Tato, Alejandra, Santiago y sus nietos Santino, Máximo y Victoria participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Amigas de su hija Victoria: Guada, Pili, Silvita, Lili, Laura, Noe, Flori, Caro, Jose, Lu, Adri, Rosi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. María Elisa Fernández de Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|.Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su estimado amigo Mario y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dra. Ana María Maud participa de su fallecimiento . Ruega oraciones a su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Autoridades y compañeros de su hija Milagros del juzgado de Paz Letrado de Segunda Nominación participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Pogo Salvatierra de Velázquez, hijos, nietos y bisnietos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la hija de su amiga de toda la vida Elba y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan por el eterno descanso de Pely y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|.Cristina Sirena participa con dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a su familia

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Chinchin, Valeria, Luis, Nicolás, Guillermina, ante el dolor de la muerte hacen llegar a su familia nuestro mas sentido pesar y el recuerdo cariños de los gratos momentos vividos. Descanse en paz.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Emma, Cristina Atía y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestra prima Eli y ruegan al Altísimo le permita participar de su gloria y les conceda a sus familiares una cristiana resignación.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Pely Catella, su esposa Mara Fiad y sus hijos Francesco y Gerónimo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Verónica, Franco y abuelo de Bauti y Lucia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Alejandra María Cuadros participa su encuentro con el señor y acompaña a Cecilia, Verónica y demás familiares en esta triste despedida, elevando oraciones en su querida memoria

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ábalos participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa de nuestro querido amigo Mario y lo acompañan con oraciones en estos momentos de tristeza y dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Amelia Soriano de Ferreti, (a) Rosa Soriano y Luis Carrera, Celsa Soriano de Diaz y Clarita Soriano de Saravia (a), hermanos de Nelly Soriano y Antonio Bono (fallecidos) participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Elba en estos tristes momentos. Descansa en paz y brille para ella la Luz que no tiene fin.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El grupo las cafeteras de la Esc. Normal despiden con dolor la partida de una querida compañera y amiga y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Con inmensa tristeza te despedimos querida amiga. Acompañamos a Mario y a tus hijos en este momento de dolor y elevamos oraciones pidiendo por tu eterno descanso. Juan Carlos Oliveri y Margarita Baleani

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Arminda de Martínez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Peli y ruegan al Altísimo le dé a su familia fortaleza y serenidad para afrontar este difícil momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querido amigo Marito y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia. Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Ángel Prieto y Mercedes Rivero, sus hijos Ángel Manuel, Alfonso, Gustavo y sus respectivas flias despiden a Peli con cariño y piden oraciones por su bendita memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Marcela Scoccoza de Vesozzi y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este momento de dolor. Descansa en paz Pely querida.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sabrina Felloni y flia. Participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Eugenia y flia en este difícil momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Las amigas de su madre de la Mesa Panamericana "Santiago del Estero": Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Leyenda Cardoso, Graciela Grimaldi, Mashy Gerez, María Magdalena de Córdoba, Emma Figueroa, Aurora Ruiz, Rina de Abatedaga, María Inés Soria, Bebi Moreno Navarro, Mariza Yachelini, Marta Blanes, Nora de Madroñero, Beba de Pita, María Inés Bravo, Alicia Martínez, Amanda Castillo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con inmenso cariño en estos difíciles momentos a nuestra querida Elbita y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus amigos: Maria Ines Falcione, Aldo Gavícola y sus hijos Aldo Nicolas, Antonella y Franco Luciano participan con gran dolor su partida al Reino del Señor. Descansa en paz Peñy y que Dios fortalezca a su flia.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Felix Carol, M. Teresa Habra y sus hijos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y su hija María Josefina Argañarás Agüero participan su fallecimiento y acompañan en todo momento a nuestra querida amiga Elba, piden al Señor pronta resignación para su familia. Oraciones en su memoria,

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Silvia Vega y Nora de Vega y flias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Lito Gonzalez y familia participan con dolor este momento y acompañan a Mario e hijos en este difícil trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Eduardo A. Amado y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de Mario y hermana de Cecilia. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "El Señor es mi pastor... en lugares de verde prados me hará descansar". Chini y Nicolas Habra, Lisardo Rodriguez participan con pesar su partida terrenal y abraza a su flia. en este dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Te extrañaremos por siempre "Peli querida". Ana Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Analia y Ricardo, Alberto y Marta, Ana Maria y Federico y Angelina y Gustavo y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Amigos de su hija Eugenia: Dorita Baigorri, Sabrina Felloni, Estefanía Ledesma, Claudia Colman, Juan Messad y Francisco Ovejero participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque Paz.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. María del Carmen Costas participa la partida de su amiga Peli y acompaña con cariño a su mamá y a toda su familia en el dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Aldo Felipe Llugdar, Ana María Reston y Ricardo Cecilio Llugdar participan su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Olo, Betty, Alvaro y Dorita Baigorri participan el fallecimiento de la madre de Eugenia. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.a

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Pely Jacobo y sus hijos Rafael, Jimena, Juan Cruz Anguio y respectivas flias. Acompañan con mucho amor a su hija Veronica y a toda su flia. en este difícil momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Grillo Jacobo y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Las amigas de su madre Elba Atía de Morales participan con mucho dolor el fallecimiento de su hija: Leyenda Cardozo, Nelly Montini,Olga Montenegro, Rina Abatedaga, Beba Arias, Negra Maldonado, abrazan con cariño a su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Estarás siempre en nuestros corazones". Piri Gonzalez, su esposa Susana y sus hijos Marcela y Vicente, Celeste y Juan, Leandro y Lourdes, Silvia y Federico y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Miguel Elli, sus hijos Maria Fernanda y Daniel Enrique y nietos acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Toño Medez y flia. Participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria..

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. En Dios solo descansa el alma mía, de él viene lo que espero, sólo él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no ¡le de vacilar".Su amiga María Elisa Carranza, sus hijos Eduardo, Gregorio y María Elisa Tula Gómez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina y flia. Participan con gran tristeza el fallecimiento de Peli acompañan a su familia en tan doloroso momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Josefina Abalovich, Lisandro Billaud, Eduardo Juarez y sus respectivas familias participan y acompañan a su amigo y compañero Mario y a toda su familia en este momento de profundo dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Techy Fernandez, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia Abalovich y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Peli y acompañan a Mario y a sus hijos e este momento de profundo dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Alicia Estela Habra y sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra participan con gran dolor su fallecimiento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Despide con mucho cariño, a la querida Pely, con el orgullo de haberla tenido como amiga, colega y compañera de la escuela Normal, Graciela Bolañez de García y familia y acompañan en estos momentos de dolor a toda su familia. El Señor ya te tiene en sus brazos, descansa en paz.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigas , colegas y compañeras de la escuela Normal, Neny Mattar, Graciela Bolañez y Eugenia Haro participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Terminó tu camino de espinas; ahora caminarás sobre pétalos de rosas". Tus compañeras docentes jubiladas del grupo "Las Panchis" de la Escuela Francisca Jacques, elevan oraciones por tu partida y acompañan en el dolor a tu familia.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Eduardo Hisse, Dory Montero y sus hijos Pablo, Esteban y Valentina participan con gran dolor el fallecimiento de Pely, Acompañan a Mario e hijos. Piden al Señor por su descanso eterno.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Martín Oscar Muratore y flia acompañan a sus familiares en este momento de dolro y ruega oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Alejandro Recalde, Cristina Auad e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dr. Juan Ramiro Velez y su esposa Dra. Patricia Garcia participan con profundo dolor del fallecimiento de la esposa de su amigo y colega Dr. Mario Habra. Acompañan en este difícil momento a su familia.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Silvia Varela y Susana Sanchez Fiad acompañan con profundo dolor a su querida amiga Cecilia por el fallecimiento de su hermana Elba rogando resignación.

NAVARRO DE CARBONEL, ELVA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Deseo estés con Dios porque es la única persona que nos recibe con amor". Ricardo Jesús Carbonel, Nora Franceschi de Carbonel, sus hijos Ricardo, Laura Nora y Alejandro Carbonel participan su fallecimiento. Rogando que Dios la bendiga.

ROMANO, DIÓGENES REGINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su esposa Titina, sus hijos David, Solomé y Jaquelín, sus hijos pol. Fabiola, Daniel y Esteban y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio de Los Núñez. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMANO, DIÓGENES REGINALDO (Gino) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Amor, hoy viajas a la eternidad dejando un profundo dolor en mi corazón, pero me consuela saber que los ángeles esperan tu llegada. Todo mi amor y mi dolor para vos. Su esposa amada Argentina Paz de Romano. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Núñez a las 9 hs. Se ruega una oración en su memoria.

ROMANO, DIÓGENES REGINALDO (Gino) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Pa, hoy sentimos una inmensa tristeza por tu partida. pero sabiendo que Dios te espera para iluminarte con su luz y su amor, llena nuestros corazones de consuelo y resignación. Te amamos para siempre. Sus hijos David, Salomé y Jaquelin, tus hijos políticos Fabiola, Daniel y Esteban, tus amados nietos Benjamín, Julian, Yaiza y Geronimo participan su fallecimiento.

ROMANO, DIÓGENES REGINALDO (Gino) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Querido padre nos dejaste un vacío inmenso con tu partida hacia el Padre celestial. Su hija Salomé Romano y tu hija política Fabiola Buenvecino participan con profundo dolor tu partida.

ROMANO, DIÓGENES REGINALDO (Gino) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus cuñadas/os María Paz, Rosa Paz, Miguel Paz, sus concuñadas Pepa Jimenez, Roxana García, sus sobrinos/as Vanesa Paz, Mary Ester, Alvaro Noriega, Thiago y nuestra fiel amiga de la familia Sofía Meneces participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposa en tan doloroso momento.

SALVATIERRA, ANA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su madre María Mercedes Lastra, hnos. Carlos, Victorio, Mario, Mirta, hnos. pol. sobnrinos, part. su fall. Sus restos seran inhum. en cem. La Piedad. hs 15.Casa de duelo A. Toloza 214 Bº Industroa. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

AYUNTA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/16|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hoy se cumple un año de tu partida y vives presente en nuestros corazones. Su esposa Mercedes Gómez, hijos Carlos, María, Cristian, Benja, Ana, Silvia, Laura, Agustín, Rosa, Baby y Pablo; sus nietos y su hermana Mercedes Ayunta invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Rita.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito hoy cumples 5 años de tu partida al Reino Celestial, tu ausencia nos duele y no encontramos resignación: Pero sabemos que donde estas gozas porque ya nos sufres. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Nunca te olvidaremos. Te amamos. Sus padres, Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

GAUNA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/15|. Pasaron dos años y medio y el dolor sigue latente en nuestros corazones. Nos cuesta aceptar tu ausencia pero sabemos que estas junto al Señor nuestro Dios por eso hoy rezaremos unidos en familia como vos nos enseñaste por su eterno descanso. Tu esposa Azucena Godoy, tus hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares invitamos a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs.

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Su esposa, sus hijos, hija política y nietos invitan a la misa que se oficiara en la parroquia Santo Cristo a las 20.30 hs, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

FLORES DE DÍAZ, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/05|. Hoy hace 12 años de su inesperada partida al reino de Dios. "querida hermana Negrita". Nos dejaste en un profundo dolor que nunca nos olvidaremos, la bondad de tu corazón, tu carácter callado pero siempre atenta y solidaria. Siempre tendiendo la mano a quienes lo necesitaban, así te recordaremos querida hermana. Por siempre perdurarás con tu mirada llena de amor. Tus hermanos Didy, Mario, Roberto, Marcelo, tu madre María, cuñados, sobrinos que nunca te olvidarán. Que tu almita descanse en paz.

Responsos

DÍAZ, DARÍO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Hoy se cumple un mes de tu partida y todavía no lo podemos creer. Sé que estás entre nosotros y nos das esa fortaleza para seguir de pie. Tu esposa Graciela, hijos Marcelo, Mariela, Daniel, Adrian, Sergio y Cristian, h. pol. Rulillo y nieta Paola invitan al responso hoy a las 19.30 en el cem. Los Flores (Maco).

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CAYUPAN, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/17|. Ing. Alfredo René Carabajal, su esposa Laly y su hija Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, SARA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. "Todos los días de nuestras vidas compartimos el amor que Cristo nuestro Señor nos dio por el Espíritu Santo, esto hizo que estuviéramos unidos en los momentos de alegría y tristeza. Tu partida al más allá nos deja la esperanza que los que se encuentran en ese lugar y los que estamos en la tierra tengamos un encuentro en el día del Señor, para vivir la eterna comunión con nuestro Redentor. Es el deseo de tus hermanos Lidia, María, Alida, Néstor, Lida, Adelaida y Julia, tus hermanos políticos y sobrinos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia el día 12/12/17.

SILVA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su esposo Mario Medina, sus hijos Mario y Emanuel Medina, cuñados y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio la MISERICORDIA .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su hermano Juan , su hermana política Sara, sus sobrinos Lorena, Sandra, Marcia, Ramiro, Alex, Enzo y sus sobrinos nietos Malena, Gonzalo y Mía. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cemet. de Nueva Francia. Casa de duelo Bº San Agustín. (Nueva Francia).

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su hermano Luis, su hermana política Juana, sus sobrinos Jacque, Adrian, Cristian, Richard, Axel, Mario,su sobrina nieta María, su sobrina ahijada Claudia y sus sobrinos nietos Maxi y Valentina.

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Yo muero pero mi amor, los amare en el cielo como en la tierra. Su hermana Nelly Silvia Concha y su sobrina Marcia participan con dolor su fallecimiento.

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su sobrino Cristian y Cristina participan con dolor su fallecimiento.

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Sus amigos Nicolasa Peralta y Genivero Navarrete y su hijo Mario participan con dolor su fallecimiento.

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. El club Social y Deportivo La Portada participa su fallecimiento.

CONCHA, DELIA ORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Comisión de damas del club la Portada participan su fallecimiento.

DÍAZ, GENARO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su esposa Teresa Gigena, hijos Javier, Silvana, Gerardo, Eliana, Melina, h.polit., nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Selva (Dpto. Rivadavia) COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

GÓMEZ, ORLANDO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Su esposa Leoniza Juarez, sus hijos Andres, Carlos, Ruso, Belen, Ariel, Pichon, Zulema, Chichi, h.polit., nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Lujan (Dpto. Figueroa) COCHERIA NORTE - La Plata 162. Te. 4219787.

SÁNCHEZ, ASCENCIÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Su esposo julio Ávila, sus nietos y sobrinos. Sus restos descansaran en el cement. de los Romanos. Ceremonial, Exequias y Tanatropraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.