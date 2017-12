Habrá siete interesantes finales como para no perdérselas

15/12/2017 - Este fin de semana en el complejo deportivo de Chañar League, sito en la ciudad de La Banda, se desarrollarán todos los partidos finales de esta exitosa liga que reúne a los equipos tanto de 5 como de 8 futbolistas en escena. La acción se desarrollará este sábado con un interesante programa de partidos que a continuación se detallan. Ampliación enfrentará a Banda de Lucho por la Copa Las Estrellas; Galácticos tendrá enfrente a El Solar por la Copa de Chañar; Descremados vs. Estudiantes por la Copa Chapas; AFC vs. Fusión Beltrán por la Copa de Oro. Boca Juniors vs. Real Sporting (por la categoría Golden); Panteras se topará con Campeones de 28 JRS (en categoría Silver); y Las Pichonas se medirán ante Las Leonas por la Copa Consuelo. En el cierre de las finales se entregarán los premios a todos los capeones y subcampeones, en principio, en tanto que también habrá banda en vivo, música con un DJ contratado de nivel, y también habrá sorteos sorpresas para los equipos participantes de esta gran tarde noche de definiciones en el Complejo de Chañar League en la ciudad de La Banda. Por la calidad de los conjuntos que llegaron a los juegos decisivos se esperan grandes duelos y definiciones cerradas en cada una de las propuestas para este fin de semana.