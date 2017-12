15/12/2017 - CHOYA (C) En el Club Social y Deportivo Coinor se jugarán esta noche las semifinales del Torneo Luis “Patón” Yudi que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Esta competencia es una de las más importantes que tiene la “Ciudad de la Amistad” por su convocatoria, debido a que participan equipos de esta parte de la provincia y de Catamarca. La programación es la siguiente: Carnicería Tres Hermanos vs. Farmacia del Rosario y La Casa del Plomero vs. Los Amigos. Quedaron en el camino a MyM Deportes, Influencia, Los Ferroviarios y Los Canarios. Liga de las Instituciones En el Parque Municipal de Frías se disputará esta noche la última fecha del Torneo Clausura Fin de Temporada 2017, que organiza la Liga de las Instituciones de Frías. Desde las 20, se cumplirá la siguiente programación: Policía vs. Polideportivo, Obras vs. Hípico, Social vs. Comercio, Loma Negra vs. Tránsito, Aoma vs. Técnica. Tendrá fecha de descanso el elenco de La Bio. Los juegos de la pasada jornada arrojaron los siguientes resultados: Social 5, Loma Negra 3; Obras 2, Tránsito 2; Polideportivo 2, Técnica 2; Policía 6, Aoma 8. Las posiciones son las siguientes: Técnica y Aoma con 19 unidades; Obras 18; Polideportivo 13; Policía y Social 12 entre otros. Asociación Amateur Friense La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para mañana en el Tiro Federal de Frías la quinta fecha del campeonato denominado María Eva Verón de Perea. El fixture es el siguiente: Los Cuervos vs. Los Leones, Loma Negra vs. Los Tornillos, Maestro Véliz vs. El Vasco Carnes, Los Verdes de Yapeyú vs. Kiosco Cachy y Vella Competición vs. Merc. del Valle. La tabla de posiciones tiene a Los Verdes de Yapeyú con 12 unidades. Luego se ubican Los Leones 10; Los Cuervos 9; Loma Negra 6; entre otros combinados.