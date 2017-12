La 23 FC derrotó a Calle 1 FC y se quedó con la Copa Joaquín Gómez

15/12/2017 - La 23 FC venció a Calle 1 FC por 1 a 0 y se consagró campeón de la Copa Joaquín Gómez, que organizó la Superliga Bandeña. El partido fue de trámite parejo y entretenido, porque los dos equipos mostraron jugadores de buena técnica.El primer tiempo finalizó empatado sin abrirse el marcador, pero en el segundo tiempo apareció Diego Pinto para hacerse presente en la red. Calle 1 FC sintió el impacto y fue en busca del empate, pero a medida que pasaban los minutos el nerviosismo los llevó a cometer errores en la definición. La 23 FC se mantuvo firme en defensa y con el pitazo final comenzó la celebración del título. Al término del partido se realizó la entrega de premios con la presencia de “Maru” Iñíguez, mamá de Joaquín Gómez, quien falleció en un accidente y dejó una grato recuerdo entre sus familiares y amigos. El plantel campeón estuvo integrado por los siguientes jugadores: Agustín Gómez, Pablo Chávez, Junior Gómez, Leonardo Coria, Luciano Adra, Nelson Paz, Franco Ahumada, Mariano Medina, Daniel Luna, Gastón Coria, Brian Pinto y Diego Pinto. Finales para mañana Mañana en cancha de Central Argentino se jugarán las finales del Torneo “Facundo Nahuel López”. La programación es la siguiente: desde las 17, La 23 FC vs. Calle 3 (campeón y subcampeón del cuadrangular final); 18.30, San Javier vs. Solo Moto (campeón y subcampeón de la ronda Consuelo); 20, San Fernando FC vs. Club 9 de Julio (tercer y cuarto puesto); 21.30, Club San Fernando vs. El Gigante de La Banda (campeón y subcampeón del torneo).