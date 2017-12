Despensa del Valle no bajó los brazos y se quedó con el título en la categoría C50

15/12/2017 - Despensa del Valle dio una enorme muestra de carácter al vencer por penales a Papelería Pamela y consagrarse campeón del Anual de la Copa Federal en la categoría C50. El campeón perdía 4 a 1 en el segundo tiempo, pero nunca bajó los brazos y terminó empatándolo de manera heroica para forzar a los penales. Daniel Orellana fue determinante, al convertir el cuarto gol y atajar uno de los penales. La Copa de Plata quedó para Politécnicos que derrotó a Veteranos de Malvinas, en tanto que la Copa de Bronce fue para Kember San Martín tras vencer a Grasería Fernández. Asimismo, Red Star se quedó con el tercer puesto de la Copa de Plata, al derrotar a Profesores Piratas. La Copa de Honor 2017 fue para Benjamín Bravo, que se impuso por penales a Óptica Bella Vista. En la C45, Kovak derrotó a Puente Alsina por 3 a 2, en un partido electrizante, y se alzó con la Copa Federal. En la C33, Pritty venció a Estudio Jurídico por 2 a 0 y se consagró campeón del Anual, dejando atrás varias decepciones. En Primera, Despensa Carolina se quedó con la Copa Ciudades tras vencer a Coca Transportes Santillán. En la C20, Cheros Clodomira ganó el clásico ante Los Pichis y se consagró campeón de la Copa de Oro, mientras que Andreani FC se quedó con la de Plata, al derrotar por penales a Panadería Monteagudo. Por su parte, Los Primos se adjudicaron la Copa de Bronce de la C20, luego de derrotar a San José. Para mañana En Vélez de San Ramón: 18, Deportivo Rec vs. Dr. Beltrán, final de la Copa de Oro de la C40. E n A b o g a d o s : 16.50 Alberdi vs. Ex Combatientes, por el tercer puesto de la Copa de Oro de la C50. En Rivadavia: 17, Ferretería Pece vs. Barrio Los Pinos, final de la Copa de Plata en Primera; 18.30, Relojería San Francisco vs. La Nueva Unión, amistoso de la C40.l