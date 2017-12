Central debuta en casa en la segunda fase

15/12/2017 -

El Consejo Federal de AFA sorteó la segunda fase del certamen que otorga dos ascensos a la B Nacional. Central Córdoba debutará como local el 4 de febrero, aunque todavía resta saber cuál será el rival, debido a un encuentro que resta disputar de la zona litoral entre Crucero del Norte y Chaco For Ever (se juega el 17 de enero). En la segunda fecha el Ferro viajará a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro, luego recibirá a Unión de Sunchales (18/2), en tanto que por la cuarta fecha se enfrentará a Sarmiento del Chaco (25/02). En la quinta, recibirá a Sp. Belgrano (4/03), y en la sexta recibirá a Chaco For Ever. En la última visitará a Defensores de V. Ramallo.