El Final Four arranca hoy en cancha de Jorge Newbery

15/12/2017 -

En cancha del Club Jorge Newbery, se cumplirá hoy la jornada inaugural del Final Four de la categoría Preinfantiles del Torneo Agustín Jaimes, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

En el primer turno, desde las 19, se enfrentarán Normal Banda y Quimsa, mientras que en el segundo turno, desde las 20.30, jugarán Olímpico y Juventud.

Mañana se cumplirá la segunda jornada, con la siguiente programación: a las 9, Olímpico vs. Quimsa; 10.30, Normal Banda vs. Juventud.

El Final Four concluirá el domingo con estos partidos: a las 9, Quimsa vs. Juventud; 10.30, Olímpico vs. Normal Banda.