Leopoldo Moreau y Emilio Monzó casi terminan a las piñas

Fotos FUERTE DISCUSIÓN. Diputados de la oposición increparon a Emilio Monzó. Hubo manotazos que casi terminan en forcejeos más graves.

15/12/2017 -

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau casi termina a las piñas con el presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, en medio de la escandalosa sesión en la que el oficialismo no pudo aprobar el ajuste a los haberes jubilatorios.

La oposición le reclamaba a Monzó que levantara la sesión: le mostraban cartuchos de balas de goma con las que la Gendarmería había reprimido en la puerta del Congreso, mientras denunciaba la presencia de diputados ‘truchos’ que aún no habían jurado. El dirigente de Cambiemos se negaba a hacerlo y les pedía que vuelvan a sus bancas.

La tensión llegó al punto que varios diputados comenzaron a insultarlo y Moreau lo insultó hasta pedirle que baje para agarrarse a las trompadas. Hubo manotazos, pero ambos fueron frenados por sus pares.

Los diputados opositores aseguraron que el quórum alcanzado con 130 diputados sentados en sus bancas "fue ilegal".

"Para lograr quórum, sentaron en las bancas a dos diputados que todavía no habían jurado" y que debían hacerlo en la sesión (de ayer), una vez que se hubiese iniciado.

Así lo denunciaron Moreau y el kirchnerista Guillermo Carmona, entre otros. También la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) aseguró que "sentaron diputados que no son diputados". Los legisladores sostuvieron que sumó al quórum (cuando no debía hacerlo) Jorge Enríquez, y Patricia Holzman.

Moreau sostuvo: "No podía hacerse tampoco esta sesión en un Congreso militarizado. No me dejaban pasar en las vallas los gendarmes porque yo no tengo todavía credencial de diputado, al haber jurado la semana pasada".