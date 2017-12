La "Chiqui", indignada por no haber ganado ningún premio

15/12/2017 -

Mirtha Legrand se retiró de La Rural, donde se entregaron los Premios Tato, por no haber salido galardonada en ninguna de las seis categorías en las que estaba nominada. "Estoy enojada porque no gané mi premio a la conducción, que me correspondía, y porque no ganó mi programa. Cinco (fueron seis) nominaciones y no gané ninguna, es alevoso. No vengo nunca más. Ya no tendría que haber venido este año. Tengo 22 Martín Fierro, el de Platino, el de Oro, el de Brillantes y no puedo ganar un premio CAPIT", disparó furiosa la "Chiqui".