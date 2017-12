La dolorosa carta de la hermana de "Calu" por la denuncia contra Darthés

15/12/2017 -

Durante cinco años, "Calu" Rivero no contó por qué se alejó de la ficción "Dulce Amor". Ahora la actriz explicó cuál fue el motivo: "la conducta inapropiada" de su ex compañero Juan Darthés durante las grabaciones de la novela de Quique Estevanez que se emitió por Telefé. A todo lo que se conoce sobre este tema, su hermana Marou Rivero le escribió una desgarradora carta en Instagram: "Te preguntan por qué no hablaste antes. Como si eso fuera la única ecuación posible para determinar tu credibilidad. Estoy acá reconociendo el valor que tuviste en 2012 para ponerte por encima de todo, eligiendo cuidar tu salud, tu hermosa luz, todo tu ser".

"Algo que no pude hacer hace 5 años cuando me daba miedo que hablaras que te expusieras, que nadie te entendiera, que te condenaran como lo hacen con todas. Me daba miedo verte sufrir, que te despedazaran, que se rieran de vos. Me daba miedo que alzaras la voz y no alcanzara", agregó la socióloga en la red social, junto a una foto de un brazo con la leyenda #NoesNo. Luego, "Calu" le agradeció a su hermana por las palabras de apoyo en Twitter. En tanto, opinó que solo se trata de acusaciones mediáticas de su ex compañera de trabajo.