"Lucho" González fue denunciado por su mujer por intento de homicidio

Fotos "Lucho" González fue denunciado por su mujer

Hoy 13:31 -

El mediocampista argentino Luis González fue denunciado por tentativa de homicidio por su propia mujer, Andreia da Silva Marques González, ante la Comisaría de la Mujer; hecho que ocurrió el viernes 8 de diciembre, cuando tuvo una discusión con el jugador en la que la amenazó e intentó matarla.

Según el sitio brasileño Globo Esporte, Andreia relató: "Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas y objetos de valor, sacó el dinero de las cuentas bancarias, bloqueó todas mis tarjetas, robó dinero y hasta le quitó dinero a las empleadas. Intentó asfixiarme y cortó mis muñecas, me sacó a la terraza, me colgó en la baranda y llamó a mis hijos para que me vieran caer del balcón. Las empleadas lo llamaron a la razón y él me tiró, porque debajo tenía el patio donde estaban mis hijos jugando con los perros y empezó a gritar: '¡Te voy a matar, te voy a matar!'".

Lucho (cuyo último club fue el Atlético Paranaense de Brasil) tiene una restricción perimetral de 500 metros sobre su mujer, tiene prohibido el contacto con ella y con familiares, suspendidas las visitas a sus hijos por 90 días, y debe pagar alimentos provisionales.

El ex River y Huracán jugó esta temporada en Atlético Paranaense, pero el club ya había tomado la decisión de no renovarle el contrato antes de que se hiciera público el escándalo.