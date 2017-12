Desde el bloque del PRO señalan que "el DNU es una herramienta válida"

Fotos Nicolás Massot.

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, aclaró hoy que un eventual decreto de necesidad y urgencia referido a la reforma previsional "no es una amenaza" sino una "herramienta" que el Gobierno "no" descarta aunque tratará de "agotar la instancia legislativa" para avanzar con el debate.

En este marco, confirmó el encuentro convocado para hoy a las 13:30 en Casa de Gobierno con "algunos gobernadores, diputados y el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio", luego del frustrado tratamiento de la reforma previsional ayer en la Cámara baja, donde la sesión fue levantada en el marco de un clima de violencia que se dio dentro y fuera del Congreso.

"El DNU no es una amenaza, es una herramienta valida que no descartamos", apuntó Massot en declaraciones a Radio La Red.

Sin embargo, insistió en remarcar que el oficialismo procurará "agotar la instancia legislativa".

"Vamos a volver a convocar, a insistir a apelar al racionalismo de los que se oponen, si es que lo tienen, para que se sienten y debatamos lo que corresponde", añadió luego del frustrado debate de ayer, enmarcado en una multitudinaria movilización de organizaciones sociales, políticas y sindicales en rechazo a la reforma previsional, y con un paro general de la CGT convocado en caso de que fuera aprobada.

No obstante, Massot reafirmó que, en caso de que no pueda ser debatida en el Congreso, sería una vía "absolutamente legal" la de un decreto de necesidad y urgencia, no así "lo que hicieron ellos en el recinto", en referencia a la actitud de algunos legisladores de la oposición.

En tanto, consultado sobre cuándo podría producirse un nuevo tratamiento, afirmó que "sería el lunes".

Por otra parte, Massot insistió en que el oficialismo "tuvo quórum" y que a los diputados que se sentaron en las bancas "los (opositores) los agarraban del brazo para sacarlos".

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad el diputado lamentó "que haya habido personas heridas, y que los comerciantes tuvieran sus locales arruinados" pero manifestó que "es muy difícil que estas cosas no pasen cuando lo que se busca desde la propia política son los desmanes y la violencia".

"Ayer yo no vi un jubilado solo, lo debe haber, pero yo no lo vi, lo que vi fueron grupos organizados para buscar problemas", sostuvo el jefe de la bancada del PRO de la Cámara de Diputados.

También, en la entrevista que concedió esta mañana, dijo que diputados opositores "salieron del Congreso para instalar una gran mentira".