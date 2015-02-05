CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Diciembre 2017

A LAS 19.45 CINE. CORAZÓN DE LEÓN.

16/12/2017 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. HADA POR ACCIDENTE

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.15 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. DESPUÉS DE LA TIERRA

19.45 CINE. CORAZÓN DE LEÓN

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.15 ESPECIAL PASIÓN


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA


CANAL 13

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO


CANAL14

11.30 BÁSQUET FEMENINO: RED

STAR VS. DEF. DEL SUR - JUEGO 1

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO

QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EN VIAJE

22.00 BÁSQUET POR EL 14 -

TNA: INDEPENDIENTE VS. HINDÚ

00.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.00 PUERTO PESCA

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.14 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA

ATLÁNTIDA

07.30 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO

PERDIDO

09.15 PLAN DE VUELO

11.05 MAMÁ POR ENCARGO

12.56 EL AMERICANO

14.38 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

16.26 EL REY ESCORPIÓN

18.09 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

22.00 MAGIC MIKE XXL

TCM

06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

07.16 LA NIÑERA

08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)

10.16 LA NIÑERA

10.42 LA NIÑERA

11.08 LA PANTERA ROSA

11.26 LOS CAZAFANTASMAS

13.23 BATMAN ETERNAMENTE

15.39 ALGUIEN SABE DEMASIADO

17.41 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

20.03 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES

22.00 NUEVE REINAS

TNT

06.00 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

07.51 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

09.36 LA FAMILIA DEL FUTURO

11.23 VALIENTE

13.03 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

14.52 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

16.47 THE 2017 VICTORIA’S SECRET FASHION

SHOW

17.32 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

20.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA

DE LAS SOBRAS

22.00 SOY LEYENDA

23.51 TROYA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

11.00 GRIMM

12.00 HOUSE M.D.

12.50 CHICAGO P.D.

13.40 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA

16.25 JACK REACHER

19.00 TORTUGAS NINJA

21.00 RAPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

23.35 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16

04.00 HOUSE M.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

10.00 MATA HARI

12.00 MATA HARI

14.00 MATA HARI

16.00 MATA HARI

18.00 MATA HARI

20.00 MATA HARI

22.00 ANNA KARENINA - PARTE 1

24.10 ANNA KARENINA - PARTE 2

02.25 EL ESPÍRITU DE NAVIDAD

04.10 ANNA K


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE

A FELIPE CORPOS, CON EDITH

CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:

JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA

TRÍO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

+ VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA

TANGO AQUÍ Y AHORA

PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO

EN EL MARCO DE LOS RECITALES

QUE ORGANIZA SADAIC CON LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ SÁBADO 16, A LAS 23, 1ER FIESTA

ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO

MÚSICA DE MUJERES. CONCIERTO

“MUJERES X MUJERES”,

CON CAROLINA HAICK, CECILIA

NAZAR, VIRGINIA FERNÁNDEZ, NATALI

JUGO, LEYLA HAICK, TATIANA

DÍAZ, MISTOL ALGARROBA, MILAGROS

DAYUB, PERLA JIMÉNEZ,

CAROLINA JAKAS, ANDREA BUSTAMANTE,

PATRICIA CARDOZO,

CIELO DUARTE, FERNANDA FALCO,

ESTELA RIVERO RÍOS, SUSANA

CHÁVEZ, MILAGRO DE NOTTA,

LUPE CARDOZO, NEGRITA LEDESMA

Y MARIANA SANTILLÁN. INVITADAS

CELESTE PATAMIA, NATALI

MONTE, MARIANA SAYAGO.

+ DOMINGO 17, A LAS 21, 5ª MUESTRA

DE ALUMNOS DE CANTO DE

GABY FERREYRA. CONCIERTO

“NOCHE DE DÚOS”.

+ MARTES 19, A LAS 21.30, CONCIERTO

DE FOLCLORE CON EL DÚO

“LOS MISMOS DE SIEMPRE”; CON

GUILLERMO GAUNA Y ANTONIO

IBARRA.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

21:30 (subt) 00:30 (Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2

(2D):

COMEDIA (ATP)

16/12 - 17/12 - 14:10 (Cast) 16:20

(Cast) 18:30 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

16/12 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

00:50 (Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16/12 -17/12-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

18:30 (Cast)

LA NAVIDAD DE LAS MADRES

REBELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

16/12- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)

01:00 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/12 -17/12-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

16/12- 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

00:50 (Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/12 - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast)

22:00 (Subt) 01:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

LA ESTRELLA DE BE LÉN

ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -

18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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