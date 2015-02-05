CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Diciembre 2017
A LAS 19.45 CINE. CORAZÓN DE LEÓN.
Por El Liberal
16/12/2017 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. HADA POR ACCIDENTE
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.15 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. DESPUÉS DE LA TIERRA
19.45 CINE. CORAZÓN DE LEÓN
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.15 ESPECIAL PASIÓN
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
CANAL 13
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 BÁSQUET FEMENINO: RED
STAR VS. DEF. DEL SUR - JUEGO 1
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO
QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EN VIAJE
22.00 BÁSQUET POR EL 14 -
TNA: INDEPENDIENTE VS. HINDÚ
00.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 PUERTO PESCA
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.14 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA
ATLÁNTIDA
07.30 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO
PERDIDO
09.15 PLAN DE VUELO
11.05 MAMÁ POR ENCARGO
12.56 EL AMERICANO
14.38 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
16.26 EL REY ESCORPIÓN
18.09 EL APRENDIZ DE BRUJO
20.12 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
22.00 MAGIC MIKE XXL
TCM
06.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
07.16 LA NIÑERA
08.08 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
09.50 CASADOS...CON HIJOS (TEMPORADA 1)
10.16 LA NIÑERA
10.42 LA NIÑERA
11.08 LA PANTERA ROSA
11.26 LOS CAZAFANTASMAS
13.23 BATMAN ETERNAMENTE
15.39 ALGUIEN SABE DEMASIADO
17.41 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
20.03 SNATCH - CERDOS Y DIAMANTES
22.00 NUEVE REINAS
TNT
06.00 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
07.51 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
09.36 LA FAMILIA DEL FUTURO
11.23 VALIENTE
13.03 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
14.52 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
16.47 THE 2017 VICTORIA’S SECRET FASHION
SHOW
17.32 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
20.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA
DE LAS SOBRAS
22.00 SOY LEYENDA
23.51 TROYA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
11.00 GRIMM
12.00 HOUSE M.D.
12.50 CHICAGO P.D.
13.40 MINORITY REPORT. SENTENCIA PREVIA
16.25 JACK REACHER
19.00 TORTUGAS NINJA
21.00 RAPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
23.35 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
02.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S16
04.00 HOUSE M.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
10.00 MATA HARI
12.00 MATA HARI
14.00 MATA HARI
16.00 MATA HARI
18.00 MATA HARI
20.00 MATA HARI
22.00 ANNA KARENINA - PARTE 1
24.10 ANNA KARENINA - PARTE 2
02.25 EL ESPÍRITU DE NAVIDAD
04.10 ANNA K
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ SÁBADO 16, A LAS 22, HOMENAJE
A FELIPE CORPOS, CON EDITH
CORPOS Y ARTISTAS INVITADOS:
JUAN CARLOS ALMADA Y SACHA
TRÍO.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
+ VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA
TANGO AQUÍ Y AHORA
PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO
EN EL MARCO DE LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC CON LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ SÁBADO 16, A LAS 23, 1ER FIESTA
ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO
MÚSICA DE MUJERES. CONCIERTO
“MUJERES X MUJERES”,
CON CAROLINA HAICK, CECILIA
NAZAR, VIRGINIA FERNÁNDEZ, NATALI
JUGO, LEYLA HAICK, TATIANA
DÍAZ, MISTOL ALGARROBA, MILAGROS
DAYUB, PERLA JIMÉNEZ,
CAROLINA JAKAS, ANDREA BUSTAMANTE,
PATRICIA CARDOZO,
CIELO DUARTE, FERNANDA FALCO,
ESTELA RIVERO RÍOS, SUSANA
CHÁVEZ, MILAGRO DE NOTTA,
LUPE CARDOZO, NEGRITA LEDESMA
Y MARIANA SANTILLÁN. INVITADAS
CELESTE PATAMIA, NATALI
MONTE, MARIANA SAYAGO.
+ DOMINGO 17, A LAS 21, 5ª MUESTRA
DE ALUMNOS DE CANTO DE
GABY FERREYRA. CONCIERTO
“NOCHE DE DÚOS”.
+ MARTES 19, A LAS 21.30, CONCIERTO
DE FOLCLORE CON EL DÚO
“LOS MISMOS DE SIEMPRE”; CON
GUILLERMO GAUNA Y ANTONIO
IBARRA.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/12 - 15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
21:30 (subt) 00:30 (Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2
(2D):
COMEDIA (ATP)
16/12 - 17/12 - 14:10 (Cast) 16:20
(Cast) 18:30 (Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
16/12 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
00:50 (Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
16/12 -17/12-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
18:30 (Cast)
LA NAVIDAD DE LAS MADRES
REBELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
16/12- 20:30 (Cast) 22:45 (Subt)
01:00 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/12 -17/12-14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
16/12- 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
00:50 (Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/12 - 15:30 (Cast) 19:00 (Cast)
22:00 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
LA ESTRELLA DE BE LÉN
ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -
18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS
DÍAS)