FÚNEBRES | 16 de Diciembre de 2017

16/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Carmen Correa (Bs.As.)

- Teófilo de Jesús Maldonado

- Rosa Mercedes Barrientos

- Ida Berta Díaz (La Banda)

- Roque Jasinto Leiva (Burra Huaiuna)

- Ana Beatriz Gorosito (Garza)

- Osvaldo René Olivera

- Clarisa Arcenia Llugdar (La Banda)

Sepelios Participaciones

BARRIENTOS, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Su esposo Sayago Horacio, sus hijos Cintia, Raúl, Vero, Noemi, hijos políticos, nietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Los Flores. Cobertura HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A . SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Su ex compañera del Centro de Formación Profesional Nº 1, Dora Leiva de Herrera y familia, acompaña a su mamá Elsa, a su hijo Alejandrito y demás familiares en este momento de inmenso dolor.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Que el Señor lo ponga en el lugar más lleno de luz". Lucy Soria y sus hijos Carlitos, Laly y María Silvia participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre, del hijo de la querida amiga Elsita Corvalán. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su maestra de 1er grado Elena Giribaldi de Saavedra participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en tan difícil momento.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Que brille para ti la luz infinita de Cristo". Amigo del alma: integrantes del grupo literario "Ciudad del Barco", lamentan profundamente tu inesperada desaparición física y elevan oraciones al Altísimo rogando por su eterna paz. Pedimos cristiana resignación para Elsita, Nonito y demás familiares.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La música imbricará el recuerdo. Abelardo Jorge Basbus y sus hijos Martín y Sebastián participan la tristeza por la partida entrañable amigo Ale y acompañan en la pena a su madre Elsita, su hijo, hermanos y sobrinos.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dr. Mario A. Rosales y familia, participan del gran amigo Ale y acompañan a su madre Elsita, su hijo, hermano y sobrinos por irreparable pérdida.

BRAVO, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La SADE, SUMA y El Aljibe participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Fernando Figueroa participa con dolor el fallecimiento de la tía de su esposa Natalia. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

CORBALÁN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. "Señor ya está ante Ti recíbela en tu Reino". Virginia M. Olivares, sus hijos Tere, Piny y Fernando y sus respectivas flia. participan con dolor su fallecimiento.

CORREA, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en la Pcia. de Bs.As. el 11/12/17|. Sus hijos Cansio, Juan Carlos, Estrella del Mar, Manuel Omar, sus hijas políticas y su yerno Pedro Sosa, sus nietos, bisnietos y tataranietos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Boulogne, Pcia. de Bs.As.

MALDONADO, TEÓFILO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Sus hijos Jesús, Mariela, Jorge, Manuel, Rita, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Cobertura CARUSO CIA ARG.DE SEGUROS S.A . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

MORALES, ELBA INÉS (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Sus hermanos Mary y Ernesto. Sus sobrinos María Alejandra y Luis; Ernestito; Marito y Flor; Piny y Andrés y María Florencia. Sus sobrinos nietos Benjamin, Manuela y Joaquín. Te despedimos sin poder comprender esta realidad.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Gloria Cárdenas y Luis Lopez participan su fallecimiento y acompaña a su esposo Mario y demás familiares en tan penosa circunstancia.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dr. Antenor Alvarez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga participa su fallecimiento y acompaña al Dr. Mario Habra y demás familiares en estos momentos de pesar.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. María Cristina Camus y esposo Carlos A. Garcia acompañan a Marito e hijos en estos dificiles y dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. El grupo "Las Cafeteras" de la Escuela Normal Manuel Belgrano se une en el dolor por la pérdida de la querida Pely y pide oraciones en su memoria Q.E.P.D. y acompañan a las flias. Morales y Habra, en este momento tan difícil.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su madre Elba Inés y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. El grupo de amigos "Juntos en la vida" participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su madre nuestra amiga Elba Inés y familiares. Elevan oraciones a su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Pochola Martínez de Escapar participa con dolor la partida de Elba. Que Dios la reciba en su gloria.

MORALES, ELBA INÉS (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (Pely) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Luis Ábalos Fuentes, María Élida Cerro y sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis María y Juan José y Martina y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Nicolás Tejeda participa el fallecimiento de Pely y acompaña solidariamente a su señora madre y demás familiares en este momento de dolor. Formula y ruega oraciones por su eterno descanso.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Martín Díaz Achával y Sra. participan el fallecimiento de la cuñada del Dr. José Alegre y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Marcela Garnica y esposo participan el fallecimiento de la cuñada del Dr. José Alegre y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Alfredo Juri y Sra. participan el fallecimiento de la cuñada del Dr. José Alegre y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Lino Rubio y Sra. participan el fallecimiento de la cuñada del Dr. José Alegre y elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Charito Casanova de Cavallotti acompaña espiritualmente a su mamá Elba y a sus queridos Verónica y Franco por la dolorosa pérdida sufrida. Ruega por ella.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Nora Rafael de Jiménez y familia despiden con dolor a Pely y acompañan con cariño a Elba su mamá, a Marito y a sus hijos. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan con cariño a su hija Verónica ante circunstancia tan dolorosa. Ruegan a Dios que la tenga a su lado y una pronta y cristiana resignación para ella y sus familiares.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sergio Estrada y flia. Participan con dolor el fallecimiento de la hermana de Caros y Liliana. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. H.C.D. socios, jugadores, simpatizantes, personal administrativo del Club Atlético Central Córdoba, participan el fallecimiento de la esposa del integrante de su C.D. Dr. Mario Habra y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Orlando Videla, Cristina Zuaín y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su estimado amigo Mario y sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Dr. Rolando Filippa acompaña en el dolor a sus amigos Liliana, Jhony e hijos por esta irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Patricia y Alejandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Elba, a su esposo y a sus hijos ante tan irreparable pérdida.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Mario, su mamá y flia en tan difícil momento.

MORALES, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/17|. La comisión directiva del Jockey Club de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la hija de Elba, quien colabora en forma permanente con esta institución.

OLIVERA, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. "Que en este descanso eterno te proteja con su mirada". Su esposa Cuñi, sus hijos Sara, Sandra, Vero, Ale y Dani, sus nietos Facu, Sofi, Zoe, Pia, Joako, Jaz y Lolo y sus yernos David, Ariel y Mauro participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración.

OLIVERA, OSVALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Martha, su sobrino Walter y sobrinos nietos Igna y Thiara participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Charata - Chaco el 7/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Norma Saad, sus hijos Dr. Antonio Llebeili y Flia., Carlos Roberto Llebeili y flia., Yesmín Llebeili y Flia., e hijas de Riky Llebeili participamos con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañamos a Rubén, Patry y a todos sus familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

SABALZA, MARÍA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Las partidas son inesperadas son doblemente dolorosas. "Alumnos y padres del Ballet Municipal de los Telares" acompañan con profundo dolor a las profesoras Carolina Sabalza y Camila Sabalza ante la pérdida irreparable de Florencia Sabalza.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OSCAR JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/76|. Padre querido, otras fiestas que nos faltas, madre y hermanas, como pasa el tiempo, parece ayer siempre están en nuestras mentes y corazones. En tu aniversario estaremos juntos rezando por tus 41 años de tu fallecimiento. Tus hijos Eugenia, Oscar, Adelina, Carlos, Hugo, Julia y Dna, hijos politicos, nietos y bisniestos invitamos a la misa a oficiarser hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Descana en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

CORTEZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Al cumplirse un año de su fallecimiento su esposo Daniel, sus hijas María Teresa y Agustina, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

CUELLO, MARÍA MAGDALENA Lic. (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/14|. Hermana querida, los recuerdos no abrazan, no besan, pero si sostienen en la esperanza del reencuentro. Prepararemos la mesa de navidad que tanto te gustaba a ti, sabiendo que junto a nuestros padres nos bendecirás. Tu hermana Sara y tus amados sobrinos Mauro, Nahuel e Iván realizarán una misa en la iglesia La Merced a las 20.30, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

GEREZ, ROXANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. Al cumplirse un año de su desaparición física, su esposo César, sus hijos Priscilla y Jeremías invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Virgen del Pilar Bº Autonomía. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, ROXANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. Al cumplirse un año de su desaparición física, sus hermanos Daniel, Graciela, Marta y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Virgen del Pilar Bº Autonomía . Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/14|. Ya pasaron 3 años de tu partida de ese día que quedaste en silencio, quedaste sin vida. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hace sonreír. Su esposa Sara, su madre Margarita, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo.

PIKALUK, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. La familia de Luis Pikaluk, agradece infinitamente a los distintos establecimientos e instituciones educativas, deportivas y culturales, autoridades gubernamentales, clubes, deportistas, amigos, familiares y a todas aquellas personas que de una u otra forma, hicieron llegar sus condolencias y muestras de cariño, brindados en estos tristes momentos, ante la irreparable pérdida de nuestro querido "Lucho"; e invitan a la misa que se celebrará en la Pquia. San José del Bº Belgrano el día 16/12/17 a las 20.30, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

SILVA, AUGUSTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/13|. El que me escucha y cree tiene vida eterna. Juan. 5.24. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

DÍAZ, IDA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Su hijo Paz Raúl Edgardo, sus nietos Nico, Dilan, Nicol y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

LLUGDAR, CLARISA ARCENIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Sus hijos Víctor Hugo, Miguel Ángel y Jorge Omar, hnas. pol. nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano Nº 532 (LB) sala velat. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

YOLDE, BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Su prima hermana Ramona Castro, sus hijos: Hilda, Gladys, Carlos y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

YOLDE, BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/17|. Termino tu camino de espina ahora caminarás sobre pétalos de rosa, te despido con mucho cariño. Su prima política Carmen Deppen de Yolde, sus sobrinos Nolia Yolde y Roberto Yolde, Nely Richotti de Yolde y su hija Zoe Yolde. Siempre estarás en nuestros corazones y se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Al hombre vertical, recto y servicial, ahora que esta cerca de Dios le pedimos ruegue por nosotros. Pitino Escobar invita a la misa el día Domingo 17/12 a hs 9.30 en la capilla Virgen del Valle, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. Nuestro Santísima Madre del Cielo te envolvió con su manto. "Y si, te fuiste físicamente abuelo querido, y como duele. Duele por las cosas vividas, por lo que dejaste y por cómo nos querías. Duele pero sería una injusticia recordarte con tristeza, sobre todo por como eras como persona. Cómo no recordarte alegre, cantando, recitando, escribiendo, burlándote y haciendo chistes fáciles que siempre tenías guardados. Como no recordarte como un artista, en todos los sentidos posibles, siempre recordaré como te gustaba cantar, sobre todo aquellas canciones que tanto te gustaban: "Honrar la vida" y "Resistiré", la cual tenías de tono de llamada en tu celular (y estoy escuchando mientras escribo estas palabras). Y ahora comprendo porque te gustaba tanto esa canción, por todas las vivencias que resististe a lo largo de tu larga vida, y que te llevaron a ser un ejemplo de resistencia para todos nosotros como no pensar en tu crianza en el campo, tan dura pero feliz, como siempre nos contabas. Como no recordar el amor y la profunda entrega que tenías hacia la educación, si te internaste en el campo para educar y aprender de la gente del lugar. Como no recordarte fuerte y alegre, sin importar que "los vientos de la vida soplen fuerte", vos siempre estabas ahí, resistiendo y sosteniendo a la familia. Creo que no existe término para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Siempre te recordaré de la mejor manera, y siempre te voy a querer mucho. "Tu nieto Francisco. Amor de mi vida, me será muy difícil tu ausencia, pero con la ayuda del Señor vamos aprender a recordarte como vos eras, feliz, porque como dicen los artistas "solo te fuiste de gira". Tu esposa Ilda Mercedes,tus hijos Ricardo, Karina y Diego ,hijos políticos Vivíana, Marcelo, Pamela, tus nietos Mechy, Pancho, Ayi, Nahuel y Oli, hermanos, sobrinos y demás familiares agradecen al Dr. Miguel Salomón al Taller de Libre Expresión Musical de la Tercera Edad, a la señora Nora Rojo,a cada uno de los vecinos, amigos, a los ministros de la Eucaristía de la Parroquia Santiago Apóstol e invitan a la misa en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento el dia sábado 16 de diciembre a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda.

CORONEL, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/17|. El Praesidium Inmaculado Corazón de María, de La Legión de María, Parroquia Santiago Apóstol, acompaña a nuestra Herman Legionaria Ilda y flia. en estos momentos difíciles de nuestras vida e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol, para rogando por su eterno descanso.

JUÁREZ, DOMINGO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/15|. Sus hijos Luciano, Natalia y Sabrina junto a sus respectivas familias lo recuerdan con emoción en el segundo aniversario de su fallecimiento. Invitan a familiares y amigos a participan la misa que en su memoria harán oficiar en la parroquia Santiago Apóstol el 16 de diciembre a las 20.30 hs.

MONTENEGRO EUFEMIA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/15|. Mamá: Ya hace dos años de tu partida, miro al cielo deseando poder verte, pero no alcanzo a ver nada má que las estrellas, pero al cerrar los ojos recuerdo, los mejores momentos que viví contigo. Esa hermosa sonrisa resplandeciente que nunca olvidaré. Con una sonrisa y una lágrima mirando al cielo doy gracias por ese amor y cariño que me diste. Siempre estarás en mi corazón. Hasta siempre. Tu hijo Rodolfo Aguirre, tu esposo Arquímedes Aguirre, tus nietos y tu hija política, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

NAVARRO, LUIS CARLOS (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/04|. Luisi: hijito querido hoy hace 13 años que emprendiste el viaje más largo el de no volver nunca más fue toda tan cruel que nos dejaste nuestras almas, nuestras vidas destrozadas que a pesar del tiempo aun no calma este dolor, yo tu madre te sigo esperando y buscando pero te pido hijo mío que de donde estés nos sigas guiando y dándonos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante que se que cada día que pasa es una menos para nuestro reencuentro te amo hijo y te amaré hasta el final. Tu madre Graciela y hermanas Silvi, Ale, Coca, Cristián, Vivi y David y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia la Salette el día 17/12/17 a la 9:30 hs.

PAZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "Querida hermana, parece un sueño tu partida al encuentro del Señor". Siempre, permanecerán entre nosotros, las maravillas de tus enseñanzas. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Descansa en paz. Tus hermanos: Lily, Maria Virginia, Yola, hermanos políticos Teresa y Sara, sobrinos, Lela, Roberto, Hebre, María Cecilia y Sofia, hijos del corazón Nahir Candela, Gisell y Cristián. Moukarzel Vicky, Pichi; José Asis y Ana María, invitan a la misa que se oficiará hoy 16/12/17 a las 20:30 hs en la parroquia Cristo Rey.

PAZ, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/16|. "Querida tía nunca te olvidaremos por tu humildad y sencillez de corazón. Andrea, Alejandra, Roberto y Leonel Paz, Florencia y María Julia López, Ana Laura, Nico, Ignacio Cocimano, Franco y Catalina Bernstein, invitan a la misa a las 20:30 hs en la parroquia Cristo Rey.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOUKARZEL DE REY, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Hoy 15 de diciembre te deseamos Feliz Cumpleaños junto a Dios y María Santísima, Dios bendiga tu alma y transmita tu felicidad a tus seres queridos de la tierra. Te amamos por siempre. Su esposo: Joaquín Rey, tus hijos Dr. Joaquín Miguel y Luis María Rey, tu nieta Andrea Bazzano Rey y demás familiares. Que brille la luz que no tiene fin.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GOROSITO, ANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Su esposo Coronel Raul. sus hijos Gustavo, Lorena, Daniela, Esteban, Sandra, Yesica, Dante, Enzo, Sebastian, Alfredo,hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio de Garza. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LEIVA, ROQUE JASINTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Su esposa Eva, sus hijos Martín, Elias, Vani,Talia, Melina, Velki, Vilma, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs, en el cementerio de Burra Huaiuna. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 -Tel. 4219787.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Ricardo Fabián Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Ricardo Fabián Soria. Ruega oraciones en su memoria.