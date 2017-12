Familiares solicitan que "sigan buscando" al navío

16/12/2017 -

Un grupo de familiares directos de los 44 tripulantes del ARA San Juan, del cual se perdió contacto hace un mes, se reunieron en la Plaza de Mayo para exigir que "sigan buscando" al submarino en las profundidades del Atlántico sur, y aseguran que no van a bajar los brazos.

Entre ellos estuvo Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, quien fue uno de los más pertinaces al insistir en que no van a transigir "en que los sigan buscando, con todos los recursos habidos y por haber, que no descarten nada, que sumen, no que resten". Quince familiares directos se hicieron presentes en la Plaza de Mayo, entre ellos los de los submarinistas Enrique Damián Castillo -su madre y su hermana- de Sergio Cuellar, de David Melián, precedidos por el cartel que decía: "Sigan buscando" y otros dedicados a sus seres queridos. Dos jóvenes llevaron además una réplica del submarino San Juan.

Tagliapietra dijo que "día a día vamos a pedir todo, hasta que no los encontremos no vamos a parar", y prosiguió: "Vamos a ‘tocar’ a senadores, diputados, jueces, a todo el que pueda hacer algo. Nosotros sumamos, no restamos".