Familia Melián: "No queremos homenajes, sino que los encuentren"

Fotos PREOCUPACIÓN. Los familiares del marino santiagueño señalaron con preocupación que algunos países dejaron la búsqueda.

16/12/2017 -

Como en todo el país, en Santiago del Estero se marchó para pedir que continúe la búsqueda del submarino Ara San Juan, a un mes de su desaparición.

En donde hubo una movilización fue en El Bobadal (Dpto. Jiménez), donde el santiagueño David Melián uno de los 44 tripulantes del sumergible, cursó sus estudios (es oriundo de San Andrés). Allí se juntaron más de 100 personas, entre ellos los familiares directos: su padre Pedro, y casi todos sus hermanos, ya que en Mar del Plata se encuentra su hermana Lourdes con la madre del submarinista, Francisca Lourdes.

"Fue una jornada emotiva, sobre todo cuando hemos cantado el Himno Nacional", contó a EL LIBERAL, Yesica Melián, otra hermana de David. Tras la marcha, la familia del marino agradeció el acompañamiento de la gente.

Sobre el motivo de la marcha, dijo que fue un acuerdo de los familiares de los 44 tripulantes de que en cada provincia, se realizara el reclamo al Gobierno nacional de que no pare con la búsqueda, "que continúe, porque están retirándose algunos países que participaban de los operativos".

Además, señaló que los familiares advierten "poca atención del Gobierno nacional", a este drama. "Estamos temiendo que se deje de buscar; y no tenemos nada claro porque no se encontró nada", señaló.

También cuestionó la idea del Gobierno nacional de querer declarar duelo. "No queremos homenajes, porque todavía no sabemos si mi hermano y sus compañeros están con vida o no, primero queremos que los encuentren, si es con vida mucho mejor", manifestó esperanzada.

Yesica contó que su mamá permanece en Mar del Plata con una de sus hermanas, Lourdes, desde que se fue en búsqueda de noticias de su hijo, hace más de tres semanas. "Está muy decaída, la situación insostenible, entre todos los familiares tratan de ser fuertes y de tener fe todavía", apuntó.

Donde también había una convocatoria para reclamar que no cese la búsqueda del ARA San Juan fue en la plaza Libertad. Allí coincidió con otra manifestación, la del padre de "Marito" Salto, que solicitaba el esclarecimiento total del crimen del niño, y que se movilizó junto con agrupaciones políticas como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, MST-Nueva Izquierda y Libres del Sur, y la organización Barrios de Pie, las que también se expresaron en contra de las políticas económicas del Gobierno nacional.