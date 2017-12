Fotos Jubilado recibió mensaje en el que le exigían pago de $40.000 para que su hijo "siga vivo"

Un nuevo caso de falso secuestro está siendo investigado por la policía. El hecho comenzó cuando un hombre de 78 años contó que -mientras descansaba en su casa del Bº Matadero Viejo- recibió un mensaje de texto, en el que le exigían dinero para que su hijo "siga vivo". Según consta en la denuncia que realizó Alberto Martín -de 78 años- residente en calle Alfonsina Storni, desde el año 2005 que vive solo, ya que se separó de su esposa con la cual tuvo a su único hijo, a quien identificó como Walter alias "Kike", de 48 años. Martín expresó a la policía que su hijo se domicilia en ciudad capital, pero que desconoce su dirección exacta ya que éste lo visita constantemente y que la última vez que lo vio fue el día 14 del corriente mes y año cerca de las 16.30. El septuagenario relató que cerca de las 7.30 de la mañana de ayer, al encender su aparato móvil advirtió que tenía un mensaje de texto -de un número que desconoce- donde le decían: "Buen día necesitamos 40.000 para que lo siga viendo a su hijo y no diga nada a nadie porque sabemos que hay dinero pero no están registrados todavía. Hasta las 12 lo esperamos, ya apagamos el ‘celu’ de su hijo, no llame". (sic) Ante la contundencia del mensaje, lo primero que atinó a hacer Martín fue llamar a su hijo, pero nunca obtuvo respuesta, ya que el aparato daba como apagado. Insistió durante varias horas y al ver que no obtenía respuestas decidió pedir ayuda en la Seccional 14. Los efectivos nuevamente intentaron comunicarse con el hijo del denunciante, pero obtuvieron los mismos resultados. Martín se mostró preocupado por la "desaparición" de su hijo y sostuvo, además, que no sabe por qué le piden tanta plata ya que él solo percibe su jubilación y no tiene dinero ahorrado. Las horas pasaban y nada se sabía del hijo de Martín. La Fiscalía, a cargo de la Dra. Marta Elena Ovejero, ordenó que al caso se sumen efectivos de la Brigada y Delitos Comunes. Cerca de las 17, finalmente los efectivos lograron dar con el supuesto "secuestrado", quien se encontraba en su casa, en perfectas condiciones. Por fortuna la víctima no entregó dinero. La fiscal pidió que se realicen averiguaciones sobre el número de teléfono del que recibió el jubilado el mensaje.