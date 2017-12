"Yo le pongo una ficha a Gremio"

16/12/2017 -

El mítico ex futbolista argentino Diego Maradona no dudó en afirmar que ve al Gremio de Porto Alegre con posibilidades de ganar el Mundial de Clubes al Real Madrid en la final del torneo. ‘Yo meto una ficha a Gremio’, dijo el exseleccionador argentino, insistiendo en que el club brasileño ‘me parece un buen equipo’ en una entrevista que publica el diario AS.

‘El Madrid no está jugando bien. Para nada. El Al Jazira jugó como el Madrid. ¡Tocaba la pelota! Y en el Madrid cada uno de sus jugadores quería hacer un gol’, explicó Diego Maradona.