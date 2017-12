Janovich, tres etapas de éxito

Fotos SATISFACCIÓN. La familia Janovich celebra un cierre de temporada súper positiva.

16/12/2017 -

El equipo PG Rally Team de la familia Janovich finalizó la temporada con el objetivo cumplido de retener el título conseguido en 2016, sobre la base de un plan de trabajo muy extenso, ese que le permitió lograr su segundo título en dos campeonatos consecutivos, desde que comenzaron en el Rally Santiagueño. No fue fácil conseguirlo ya que enfrentaron a rivales muy competitivos.

Después de la última fecha en Tintina, el equipo hizo un balance y se encontró con resultados muy positivos en 2017. Éste fue el título número 31 como preparador de Milan Janovich, padre y abuelo del binomio campeón. Tanto Ricky como Mauro contaron con un auto potencialmente ganador en cada carrera. La experiencia de Milan y el aporte de su otro hijo, Luis Janovich, responsable en cada detalle del armado del auto, fueron claves en cada competencia.

Los números de las estadísticas hablan por sí solos. Al cabo de siete fecha en 2017 los Janovich ganaron 21 tramos de velocidad, también triunfaron en 2 generales de primera etapa, además 5 generales de segunda etapa y también 5 generales de carrera. Queda a la vista el potencial del auto y el respaldo del equipo, una máquina construida para pelear siempre la punta y ser ganadora cuando las condiciones se presenten.

Final

Respecto del resultado final de una larga temporada de trabajo, esto decía Ricky Janovich. "Tengo una gran felicidad por muchas razones. Primero, porque mi viejo vuelve a ser campeón como preparador; mi hijo Mauro, con solo dos años arriba del auto como navegante, consiguió dos títulos de la mano de mi hermano Lucho, que le enseño todo lo que debe saber para llevar rápido y bien a un piloto. Por eso siempre destaco el trabajo en equipo, más aun cuando el grupo está conformado por la familia. Fue un año de crecimiento del rally santiagueño. Hubo autos muy competitivos y eso eleva el nivel de cada carrera. Las organizaciones fueron muy buenas, el público acompaño en cada carrera. Y lo más lindo fue que el título se definió en la última carrera del año", culminó diciendo entre otras cosas.

En tanto el jefe de equipo y hacedor de campeones Milan Janovich decía: "No hay nada como trabajar con la familia y para la familia, pero además que uno de tus hijos con tu nieto te regalen dos campeonatos seguidos no tiene precio. Después de tantos años no hay alegría más grande que ésta. Estoy muy feliz y sigo trabajando con las mismas ganas del comienzo, siempre pensando en ser competitivo. No podría estar en el taller si algo del auto no pasa por mis manos. Pero acá no termina todo, ya se piensa en seguir trabajando para ser protagonistas".

Mientras tanto el menor, Mauro Janovich, comentaba: "Yo estoy dispuesto a seguir aprendiendo siempre. Tengo grandes maestros como mi abuelo (Milan) y mi tío (Lucho). Tengo mucho camino por delante. Por ahora sólo quiero festejar lo que hemos conseguido con mucho sacrificio y trabajo. Trato de cumplir mi función en la butaca derecha con toda responsabilidad y eso me deja tranquilo", apuntó.

En cuanto a los fierros principales del motor del VW Gol ganador, las tapas y levas son del preparador bonaerense Mario Rodríguez, el resto de la planta motriz se hace en los talleres del PG Rally Team, en la ciudad de La Banda, con todo el clan Janovich como responsables.