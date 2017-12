El Inter defiende la punta recibiendo al Udinese

16/12/2017 -

Inter, líder invicto de la Serie A de Italia y con el argentino Mauro Icardi como capitán y figura, recibirá hoy al Udinese, en el encuentro que dará inicio a la fecha 17. El encuentro se jugará a partir de las 11 (hora de la Argentina) en el estadio Giuseppe Meazza, de la ciudad de Milán, y será arbitrado por Maurizio Mariani.

Inter, con el rosarino Icardi al frente de la tabla de goleadores con 16 tantos conseguidos en igual cantidad de partidos, tiene 40 unidades, tras 12 triunfos y cuatro empates, incluido el de la semana pasada ante la Juventus.

En otro partido adelantado, en el estadio Olímpico de Turín, Napoli, segundo y a un punto del Inter, visitará al Torino, que tiene 23 unidades, y tiene en su plantel al ex Boca Nicolás Burdisso y a Boyé. También jugarán, en el estadio Olímpico de la capital italiana, Roma (35), que tiene a Federico Fazio (ex Ferro) y Diego Perotti (ex Boca, Dep. Morón), ante Cagliari (17).