"Hicimos un pacto; ella está libre y descansa en paz"

16/12/2017 -

"Con Viviana hicimos un pacto porque ambos fuimos víctimas de problemas; y de gente que nos dio la espalda. Ella, muy presionada por su familia", sostuvo el personaje de modo insólito.

Sin ingresar en el porqué de lo ocurrido, ya que aclaró "no me acuerdo nada", el hombre señaló: "Dios me va a juzgar. Nadie más que Él sabe lo que paso".

Después, leyó artículos vinculados a violencia de género y niños huérfanos. "Yo la purifiqué a Viviana al matarla. Ahora ella está libre y descansa en paz. Yo no he muerto, quizá porque el Señor me salvó", enfatizó, en un intento por desligarse de la tragedia que provocó al asesinar salvajemente a la víctima e intentar hacerlo asimismo con sus propios hijos.