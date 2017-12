Una presentadora de TV complicó a Weinstein

16/12/2017 -

El actor Dustin Hoffman, el productor de hip hop Russell Simmons y el productor Harvey Weinstein enfrentan nuevas acusaciones por acoso sexual, que también implican al ex vicepresidente de Asia de The Weinstein Company, Bey Logan. Una presentadora del canal de noticias TVB, que dio a conocer su versión del caso de forma anónima en el canal de noticias digital hk01.com, sin conocerse si las acusaciones fueron denunciadas ante un juez, complicó a Weinstein. Dijo que los hechos tuvieron lugar en una habitación del hotel Mandarin Oriental (Hong Kong). La mujer relató que conoció a Weinstein a través del ex vicepresidente de Asia de The Weinstein Company, Bey Logan, quien esta semana a su vez recibió varias denuncias por acoso sexual.