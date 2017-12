"Zama", fuera de la carrera por los premios Oscar

-

La película argentina "Zama", de Lucrecia Martel, quedó fuera de la nómina de nueve semifinalistas aspirantes a conseguir el premio Oscar a mejor película en idioma extranjero, informó la Academia de Cine de Hollywood.

La cinta argentina, sin embargo, sí quedó nominada en la categoría de mejor película iberoamericana en los premios Goya, que se entregarán en Madrid el próximo 3 de febrero.

La única sobreviviente para los Oscar hablada en español, en tanto, es la chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, que quedó en una preselección junto con una de las grandes favoritas, la sueca "The Square", de mismo director de la elogiada "Force Majeure" (2014). Las otras semifinalistas son "In the Fade" (Alemania), "On Body and Soul" (Hungría), "Foxtrot" (Israel), "The Insult" (Líbano) y "Loveless" (Rusia), "Félicité" (Senegal), "The Wound" (Sudáfrica).