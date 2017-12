Conmoción: se suicidó una ex actriz de Casi Ángeles

Fotos Se suicidó una actriz de Casi Ángeles.

Hoy 08:29 -

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado por la muerte de una famosa actriz de Casi Ángeles, serie juvenil que alcanzó un éxito total alrededor del mundo.

Se trata de Belén Persello, la actriz que interpretó a Terra. Al parecer, se suicidó el pasado miércoles 13, pero la noticia recién trascendió anoche. La joven estaba sumida en una profunda depresión por la falta de trabajo.

Su cuerpo fue encontrado el jueves y no hay un parte oficial respecto al fallecimiento. Según fuentes, esta semana había participado de un casting en el cual no tuvo éxito. Luego, no se la vio más.

Debido a su estado de depresión, una de sus hermanas había venido desde su casa en Tierra de Fuego para acompañarla en estos difíciles momentos.

Su hermana la despidió en las redes y luego Victorio D'Alessandro también se mostró muy afectado por la noticia.