La CGT anunció un paro nacional para el próximo lunes

Desde la CGT se informó que éste lunes habrá un paro de 24 horas en protesta al proyecto de reforma previsional que ha causado polémica en los últimos días. La medida de fuerza incluirá una movilización hacia el Congreso.

“El lunes a la mañana vamos a anunciar cuáles son las medidas. Vamos viendo cómo van la situación porque el presidente Mauricio Macri por ahí reflexiona”, expresó Carlos Acuña, uno de los referentes de la CGT.

Y agregó: “No es porque a nosotros nos guste parar, no tenemos otra forma. Hemos acompañado y tratado de no poner piedras en el camino ni palos en la rueda, pero llegan momentos en donde no da para más la situación”.

Por último, Acuña criticó duramente las actuaciones de la Gendarmería Nacional, como así también a “los violentos de siempre, que se tapan la cara”, a quienes calificó de “infiltrados para generar el escándalo”.