CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Diciembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
19/12/2017 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA
CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
CANAL 13
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 ÉSTE ES EL SHOW
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LA PREVIA DE SHOWMATCH
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ESTUDIO ABIERTO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET FEMENINO: RED
STAR VS. DEF. DEL SUR - JUEGO 2
16.30 PAYE
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 GIGANTES DEL SUR
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO ES PUEBLO
QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
05.23 BENNY EL FEO
07.18 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017
07.46 AMOR A COLORES
10.11 APOLO 13
12.52 NOVIA FUGITIVA
15.09 SHOWTIME
16.59 ENEMIGO PÚBLICO
19.33 REVANCHA
22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA
MUERTE
23.59 ROBANDO VIDAS
TCM
06.50 LA PANTERA ROSA
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.24 LA NIÑERA
11.50 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
13.43 EN BUSCA DE UN SUEÑO
15.36 CUENTA CONMIGO
17.15 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA
19.43 FILADELFIA
22.00 CRIATURAS SALVAJES
TNT
06.31 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
08.38 LA GRAN ESTAFA
10.58 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
13.43 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
15.52 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
17.43 UN JUEGO VS. EL DESTINO
20.08 UN CUENTO CHINO
22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
01.40 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 CHICAGO FIRE
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
13.00 LUCIFER
14.00 LUCIFER
15.00 MACGYVER
16.00 MACGYVER
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 LUCY
22.40 ELYSIUM
24.50 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
03.10 MACGYVER
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN
09.30 EL ESPÍRITU DE NAVIDAD
11.25 UNA MASCOTA PARA NAVIDAD
13.15 EL ÁRBOL EN EL TECHO
15.05 FULLSCREEN
15.35 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE
HIERRO
17.35 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURÁI
20.00 EL PLAN PERFECTO
22.40 RESCATE EN EL METRO 1 2 3
01.00 EL PLAN PERFECTO
03.40 RESCATE EN
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ MARTES 19, A LAS 21.30, CONCIERTO DE FOLCLORE CON EL DÚO
“LOS MISMOS DE SIEMPRE”; CON GUILLERMO GAUNA Y ANTONIO
IBARRA.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
+ VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA TANGO AQUÍ Y AHORA
PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO EN EL MARCO DE LOS RECITALES
QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+ VIERNES 22, A LAS 22, SOLES Y LUNAS REALIZARÁ UN CONCIERTO
PARA DESPEDIR EL AÑO.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS.
CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CINES
SUNSTAR
STAR WARS EPISODIO VIII
(3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 18:00 (Cast) 21:30
(Subt)
GUERRRA DE PAPÁS 2
(2D):
COMEDIA (ATP)
HOY Y MAÑANA - 16:20 (Cast) 18:30
(Cast)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (ATP)
HOY Y MAÑANA- 20:40 (Cast) 22:45
(Subt)
LA ESTRELLA DE BELÉN
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY Y MAÑANA-16:30 (Cast) 18:30
(Cast)
LA NAVIDAD DE LAS
MADRES REBELDES (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 20:30 (Cast) 22:45
(Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA-17:30 (Cast)
EL IMPLACABLE (2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
STAR WARS EPISODIO VIII
(2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O
TUTOR) CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
LA ESTRELLA DE BE LÉN
ATP
CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS
LOS DÍAS)
STAR WARS: LOS ÚLTIMOS
JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA
DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -
18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS
DÍAS)