CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Diciembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

19/12/2017 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.45 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA

CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


CANAL 13

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 ÉSTE ES EL SHOW

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LA PREVIA DE SHOWMATCH


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ESTUDIO ABIERTO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET FEMENINO: RED

STAR VS. DEF. DEL SUR - JUEGO 2

16.30 PAYE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 GIGANTES DEL SUR

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO ES PUEBLO

QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

05.23 BENNY EL FEO

07.18 FESTIVAL DE CINE DE VENECIA 2017

07.46 AMOR A COLORES

10.11 APOLO 13

12.52 NOVIA FUGITIVA

15.09 SHOWTIME

16.59 ENEMIGO PÚBLICO

19.33 REVANCHA

22.00 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA

MUERTE

23.59 ROBANDO VIDAS

TCM

06.50 LA PANTERA ROSA

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.24 LA NIÑERA

11.50 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

13.43 EN BUSCA DE UN SUEÑO

15.36 CUENTA CONMIGO

17.15 LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA

19.43 FILADELFIA

22.00 CRIATURAS SALVAJES

TNT

06.31 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

08.38 LA GRAN ESTAFA

10.58 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

13.43 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

15.52 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

17.43 UN JUEGO VS. EL DESTINO

20.08 UN CUENTO CHINO

22.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

01.40 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 CHICAGO FIRE

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

12.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

13.00 LUCIFER

14.00 LUCIFER

15.00 MACGYVER

16.00 MACGYVER

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 LUCY

22.40 ELYSIUM

24.50 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

03.10 MACGYVER

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN

09.30 EL ESPÍRITU DE NAVIDAD

11.25 UNA MASCOTA PARA NAVIDAD

13.15 EL ÁRBOL EN EL TECHO

15.05 FULLSCREEN

15.35 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE

HIERRO

17.35 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURÁI

20.00 EL PLAN PERFECTO

22.40 RESCATE EN EL METRO 1 2 3

01.00 EL PLAN PERFECTO

03.40 RESCATE EN


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ MARTES 19, A LAS 21.30, CONCIERTO DE FOLCLORE CON EL DÚO

“LOS MISMOS DE SIEMPRE”; CON GUILLERMO GAUNA Y ANTONIO

IBARRA.

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

+ VIERNES 22, A LAS 19.30, LA ORQUESTA TANGO AQUÍ Y AHORA

PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO EN EL MARCO DE LOS RECITALES

QUE ORGANIZA SADAIC CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+ VIERNES 22, A LAS 22, SOLES Y LUNAS REALIZARÁ UN CONCIERTO

PARA DESPEDIR EL AÑO.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 30, A PARTIR DE LAS 22, RECITAL DE HORACIO BANEGAS.

CON INVITADOS, HORACIO CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.


CINES

SUNSTAR

STAR WARS EPISODIO VIII

(3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 18:00 (Cast) 21:30

(Subt)

GUERRRA DE PAPÁS 2

(2D):

COMEDIA (ATP)

HOY Y MAÑANA - 16:20 (Cast) 18:30

(Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (ATP)

HOY Y MAÑANA- 20:40 (Cast) 22:45

(Subt)

LA ESTRELLA DE BELÉN

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA-16:30 (Cast) 18:30

(Cast)

LA NAVIDAD DE LAS

MADRES REBELDES (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 20:30 (Cast) 22:45

(Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA-17:30 (Cast)

EL IMPLACABLE (2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

STAR WARS EPISODIO VIII

(2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS ( EN COMPAÑÍA DE PADRE O

TUTOR) CASTELLANO 2D 16:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

LA ESTRELLA DE BE LÉN

ATP

CASTELLANO 2D 20:20 (TODOS

LOS DÍAS)

STAR WARS: LOS ÚLTIMOS

JEDIS APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA

DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 16:50 - 17:30 -

18:30 - 21:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS

DÍAS)


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Diciembre 2017

También te puede interesar