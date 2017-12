La cuenta pendiente que tiene: la profesionalización

19/12/2017 -

Siempre que se logra un objetivo, suelen llegar las muestras de aliento y de felicitaciones para aquel atleta que alcanza a cubrir con todas sus expectativas. En este caso, Natalia Vera las cumplió y no deja ser un motivo de orgullo para ella misma y para todos aquellos deportistas que luchan día a día en pos de un futuro mejor.

¿Te consideras un ejemplo para los deportistas que la pelean siempre?

-. Un poco sí y un poco no. Creo que mi cuenta pendiente aún es profesionalizarme un poco más. Pienso que en todas las disciplinas, hay que cuidarse mucho. Es lo que trato de hacer siempre. Para un deportista profesional no existen fiestas de cumpleaños ni muchas otras cosas más que sean para divertirse o distraerse un poco. Es difícil. El año pasado yo tuve mi fiesta de egreso, pero como invitada y no como egresada. Surgió un cambio en la fecha y yo no había pagado nada. Toda la noche me la pasé llorando porque además veía cómo entraban mis compañeras", comentó Natalia que además confesó que no es de tener amigos.

"La única que tengo vive en Beltrán y nos conocemos desde chica. Me cuido mucho con los entrenamientos y no quiero tirarlo así nomás en un momento de distracción o diversión. Mi vida hoy está muy ligada al ciclismo que es mi pasión y siempre voy a querer un poco más".