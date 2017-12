Hija de padres separados y con tres hermanas

Fotos APOYO. Natalia junto a su papá Domingo en Beltrán.

19/12/2017 -

Natalia es la última de las cuatro hermanas que integran la familia. Y es la que representa a los Vera en esto de andar con el ciclismo. Su padre Domingo es bicicletero y su mamá es la que la mima y la consiente en todo.

"Mi vida familiar es tranquila. Cada vez que vengo a Beltrán (ella está radicada en Rafaela, lugar donde desarrolla sus entrenamientos), me quedo con mi mamá. Somos cuatro hermanas y yo soy la última y la única que se decidió por el ciclismo. Mis padres están separados hace siete años y trato de disfrutarlos a los dos de la misma manera", comentó la ciclista beltranense cuando se refirió al círculo familiar que lo rodea.

Natalia también reconoce que con su padre es con el que más roce tiene por ser ambos del mismo carácter.

"Choco mucho con mi papá, pero porque los dos somos iguales. Estamos siempre a la defensiva aunque él me enseña muchas cosas de la vida. Es el que me impulsó a practicar además el ciclismo y muchas de las cosas que tengo se lo debo a él también", agregó.

Dentro de la larga charla que Natalia tuvo con EL LIBERAL, también estuvo presente la fe. En este sentido, la triple campeona panamericana dijo que es creyente y que siempre confía en que Dios le puede dar una mano cuando más lo necesita.

"Confío en todo lo que puedo dar y eso me gusta. Soy de apoyarme en la fe para tratar de cumplir con todas mis responsabilidades y obligaciones. Me gusta también estar rodeada de gente que transmite cosas positivas y dan palabras de aliento. Es bueno para levantar el ánimo cuando a veces las cosas no salen como uno lo espera".