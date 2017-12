19/12/2017 -

L a noche del domingo no fue una más para Natalia Vera. Todo lo contrario. El Salón Azul del Hotel Carlos V fue testigo de un momento inolvidable para la joven pedalista de Beltrán que se quedó con la Copa Canal 7 que otorgó el programa Opinión Deportiva en la Fiesta del Deporte. "Fue toda una sorpresa para mí. En las diferentes ternas había muchos deportistas que también hicieron méritos para ganar el premio mayor. Había campeones mundiales, subcampeones y todo eso. Cuando dijeron mi nombre no lo podía creer. Obvio que me puso muy feliz ser la ganadora entre tantos buenos deportistas que tiene Santiago del Estero", expresó Natalia con palabras de mucho orgullo. Sobre las repercusiones en su ciudad agregó: "A los pocos minutos de recibir la Copa Canal 7 empezaron a llegarme los mensajes por el celular. Mis familiares fueron los primeros y después llegaron de toda la gente que conozco. En mi casa estuve llegando como a la una de la madrugada y todos estaban esperándome para saludarme y felicitarme. Hoy (por ayer) también siguieron los saludos y a todos les agradezco por tomarse un tiempito para mí".