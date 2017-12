Procesaron a Capitanich y a Fernández por mal manejo de un programa de residuos

19/12/2017 -

El juez Claudio Bonadio procesó a los ex jefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por ‘administración infiel’ de un programa de tratamiento de residuos, mientras que dictó la falta de mérito para el también ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

También procesó a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis, y a una docena de ex funcionarios. En total son 14 los ex funcionarios procesados por Bonadio en la causa judicial que investiga una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.