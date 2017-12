Fotos Natalia Vera, una campeona de la vida

19/12/2017 -

Natalia Vera es la flamante ganadora de la Copa Canal 7 y guarda una historia que merece ser contada y conocida por todos. A los 3 años tuvo un accidente en una pequeña bicicleta que le regaló su padre Domingo y la caída tuvo consecuencias difíciles: la visión del ojo izquierdo se le redujo considerablemente hasta perderla por completo luego de una delicada cirugía. "Fue a los 3 años cuando tuve el accidente. Mi papá me sacó las rueditas de apoyo de mi bicicleta y como yo era de andar medio fuerte, me caí con la bici encima. Ahí sufrí un golpe con el freno en el ojo izquierdo. Esa situación me produjo una catarata traumática y como no me podían operar en ese momento porque era chica, recién lo hicieron a los 5 años. Tenía el ojo en blanco. Me pusieron una lente intraocular y al pasar el tiempo, al ojo ya no lo podía recuperar más. Perdí la visión por completo", comentó Natalia cuando recordó ese momento que le quedó marcado para toda la vida. Sin embargo, esa dura situación no fue motivo para que la triple campeona panamericana en Guadalajara, México, decidiera hacer lo que más le gusta: correr arriba de una bicicleta. "A los 13 años tuve mi primera competencia y fue en la ciudad de Fernández. Allí me anoté para competir en la categoría promocionales y la gané, con varones incluidos entre los protagonistas. Fue el puntapié inicial para que después vinieran otras carreras y a los siete meses ya había conquistado el campeonato argentino en mi categoría", agregó la beltranense con palabras de mucho orgullo. Un ejemplo En nuestro país hay varios casos de deportistas que más allá de algunos impedimientos físicos, no bajan los brazos para seguir ligados a la actividad y sobre todo para demostrar que también se pueden conseguir objetivos. "Yo les diría a los deportistas inclusivos que no es tan difícil como parece. Creo que todo es adaptable. En mi caso, al principio parecía difícil, pero me di cuenta después de que todo era posible. Le metí para adelante a pesar de perder la visión de un ojo. Si tu entrenador te ayuda y te endiende será mucho más fácil todavía. En mi caso, me toca correr velocidad individual y cuando voy marchando tengo que mirar a mis rivales para atrás. Mayormente se da para el lado izquierdo, pero yo no puedo. Tengo que correr de otra manera para poder cumplir con la competencia", afirmó Natalia. ¿Te sent i s - te discriminada alguna vez?. "Sí. Me pasó en 2014 cuando un nene que practicaba ciclismo me dijo algunas cosas que no me gustaron. Me preguntaba por qué usaba anteojos y me insultaba a la vez. Me dolió mucho esta situación. También en el segundo año de la secundaria, tuve una pelea con un compañero por el mismo tema. Me dijo un montón de cosas y que tenía el ojo de tal manera. En ese momento, quería cambiarme de colegio porque sentí que me dañó mucho esa situación". Natalia es poseedora de grandes títulos y de una personalidad que le cae bien a mucha gente, especialmente de la ciudad de Beltrán donde tiene a sus familiares y amigos que lo apoyan en todo momento. Para ella, Beltrán es "su mundo" y no lo cambiaría por nadie. "Desde que me levanto por la mañana y salgo a la calle, la gente ya me empieza a saludar. Todos me conocen desde niña y saben lo duro que fue para mí llegar al lugar en el que estoy ahora. Siempre voy a estar agradecida por tanto cariño".