"Las soluciones se deben buscar debatiendo, poniendo atención en los que menos tienen"

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, se mostró apenado por los sucesos ocurridos en la Capital Federal por el tratamiento en el Congreso de la reforma previsional, y consideró que "las soluciones se deben buscar debatiendo; superando sectarismos; dejando de lado los prejuicios y poniendo la atención en los que menos tienen".

En un diálogo exclusivo que mantuvo con Radio Panorama, el pastor de la Iglesia santiagueña consideró que "el ajuste no tiene que pasar por los más pequeños, sino que debe pasar por quienes más tienen y en este momento deben ser solidarios", al tiempo que consideró indispensable en este momento "incentivar el diálogo".

"Lo dijimos desde el Episcopado, hay que agotar todos los medios para que haya un acercamiento, a través de un diálogo sincero, donde participen todos los actores, especialmente nuestros representantes que tienen la obligación de buscar el bien común, y dentro del bien común atender a los más postergados. Nosotros no somos técnicos, no sabemos de los desajustes ni de déficits fiscales, pero los ajustes no se pueden hacer a costa de los más pequeños, de los más débiles. Otras veces debemos pensar si se utilizan bien los recursos. Sabemos que se puede gastar mal en un sector y eso después va a repercutir en otro", sostuvo.

Violencia

Bokalic consideró que "la violencia nunca nos ayuda a superar los problemas" y dijo que en estos momentos "necesitamos serenidad".

"Ciertamente que puede haber una activación de ciertos grupos, pero también puede haber una violencia institucionalizada, que siempre se ha dicho en la Iglesia y que la hemos señalado como pastores. Las condiciones de miseria, de pobreza y marginación son una violencia institucionalizada y eso hay que atenderlo. Aparte están los grupos que activan de repente violencia y no ayudan a encontrarnos", lamentó.

Y añadió: "Necesitamos sentarnos a ver bien las cosas y a decidir buscando siempre el bien común, pero no a través de la violencia; la violencia nunca nos lleva a lo bueno, menos para buscar soluciones que pueden ser muy difíciles, donde todos tienen que ceder, especialmente los que más tienen. Y la gran pregunta es si están dispuestos a ceder para que podamos beneficiar a los que menos tienen, especialmente a quienes ya no pueden trabajar, que son los abuelos".

Juventud en peligro

Al elogiar la gran religiosidad popular de nuestra provincia, dijo que es necesario llevarla al campo de lo cotidiano a la vida diaria, porque "debemos abordar grandes problemáticas que aún no están resueltas".

"Nuestros jóvenes están todavía a merced de mercaderes que siguen ofreciéndoles drogas en cualquier lugar, en cualquier esquina; el alcohol que hace desastres. Cuántos jóvenes se están muriendo y accidentándose y necesitamos pensar muy seriamente esto", ahondó.

En este sentido, pidió por una mayor "responsabilidad empresarial para generar trabajo", lo mismo que desde los sectores oficiales, para que haya "mayores posibilidades de trabajo que den dignidad a la gente".

"La fe que está donde se expresa tanta multitud, con tanta confianza y tanta alegría, necesita traducirse en las prácticas cotidianas, en políticas sociales donde podamos promover a los que están más alejados", pidió.

"La pobreza sigue siendo una de las primeras preocupaciones de la Iglesia argentina. Esta pobreza nos tiene que cuestionar en un país con tantos recursos. La desigualdad es tremenda. Hay una deuda social histórica en nuestro país", dijo finalmente el obispo diocesano.