Van Gaal sólo dirigirá al United

19/12/2017 -

El holandés Louis van Gaal (66 años) dio por "probablemente por terminada" su carrera de entrenador, a menos que le surja la posibilidad de poder saldar cuentas con el Manchester United, del que salió en 2016 tras un corto período, explicó ayer en el periódico De Telegraaf.

"Probablemente he dado por terminada mi carrera de entrenador y no volveré a dirigir en un club", declaró Van Gaal al periódico holandés. "Pero si eso ocurriese, deberá ser en un gran club inglés porque tengo cuentas pendientes con el Manchester United", precisó el ex FC Barcelona.

Según los medios holandeses, el técnico habría recibido ofertas suculentas de clubes asiáticos.