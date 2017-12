Aumentó la producción de metales un 7,8% y la importación creció un 52%

19/12/2017 -

El sector de metales básicos en el acumulado a octubre de 2017 creció un 7,8% con respecto a igual período de 2016, liderada por el crecimiento que muestran los laminados en caliente, en especial de los no planos, de acuerdo con la mejora sustancial de la producción de tubos sin costura luego de alcanzar su valor mínimo en más de una década, señaló el analista Alejandro Ovando, director de la consultora Informes Económicos Sectoriales (IES).

‘La producción de hierro primario y de acero registró variaciones positivas del 14,5% y del 9,7% en los primeros diez meses de 2017 frente a igual período de 2016. El empuje de la obra pública, centrado en obras de infraestructura es el motor principal del repunte de la actividad sectorial’, indicó.

Puntualizó que ‘en el acumulado enero a octubre de 2017, se vendieron al exterior un total de 595 mil toneladas, un fuerte 33,5% más que las 446 mil toneladas de iguales período de 2016. En cuanto a los valores, las ventas sumaron u$s 610,4 millones, lo que se traduce en un alza del 43,8% con respecto a 2016’. Agregó que ‘en el acumulado de 10 meses de 2017, el volumen importado de productos siderúrgicos registró un alza del 75,1%% con respecto a igual período de 2016, al alcanzar 1,6 millones. En cuanto a los valores importados, en el acumulado a octubre de 2017, alcanzaron un total de u$s 1844 millones, un 52,1% por encima de los u$s 1212 millones de igual período de 2016’. Ovando destacó que ‘los principales destinos de exportación fueron EE.UU. y Brasil con una participación del 30,7% y 10,5%. En cuanto al origen de las importaciones, Brasil es el principal proveedor con el 47,1%, seguido por China (11,8%).