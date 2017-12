Santiago brilló en el Panamericano

Fotos FELIZ El atleta capitalino se mostró feliz con el logro y ahora apunta al Sudamericano y al Mundial

19/12/2017 -

El santiagueño Ricardo Morales Julián consiguió recientemente el primer puesto en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, en la sumatoria de ejercicios, con un peso neto de 392,500 kilogramos, logrando de esta manera un nuevo récord argentino.

Ricardo Morales Julián participó en la categoría Open hasta 82,500kg en el certamen Panamericano que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, y que reunió a destacados atletas.

El santiagueño logró el primer puesto en Bench Press (banco sólo de pecho) con 162kg; al igual que en Push Pull (sumatoria de dos ejercicios): Bench Press: 162kg y Deadlift (despegue o levantamiento de peso muerto): 230,500kg. De esta manera, Ricardo Morales marcó el récord nacional que antes estaba en 385 kilos.

Satisfacción

El destacado atleta capitalino de 28 años entrena con pesas desde los 16 años. "En lo personal es una gran satisfacción haber conseguido estos logros, sobre todo poder crecer y avanzar como persona y atleta. En agosto gané el título argentino y ahora el Panamericano. Esto me habilita para el año que viene participar en Sudamericano en Brasil y el Mundial de Hawuai. Si todo sale bien espero conseguir esos títulos el año que viene. Estoy feliz y quiero dedicar estos logros a la gente que siempre me apoya a seguir adelante, como ser a mi familia, a mi amigo y profesor Guillermo y toda la gente del GYM. También Senadora Ada Iturrez de Cappellini y al Dr. Gerardo Zamora, quienes me ayudaron para poder estar presente en este evento", indicó

Finalmente, Ricardo Morales Julian comentó que va a dar todo en pos de dejar bien al deporte de la provincia y del país, cuando deba enfrentar los desafíos internacionales para la temporada 2018. "Estoy trabajando a conciencia, con la intención de alcanzar los objetivos", dijo.