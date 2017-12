Santander: "Avanzamos, pero falta mucho"

19/12/2017 -

Silvio Santander se mostró reconfortado por el rendimiento, pero avisó que el equipo fusionado tiene mucho por mejorar.

"Fue un partido bravo ante Obras. No le encontramos la vuelta en el primer tiempo, ellos estuvieron muy eficaces. Luego, nos enfocamos más en el juego y con algunos ajustes mejoramos mucho. Estamos avanzando en lo que queremos, pero aún nos falta mucho. Tenemos más rodaje a partir de los entrenamientos y de a poco el equipo se siente mejor. Avanzamos pero falta mucho", explicó el entrenador bonaerense.

"No empezamos el partido bien, nos faltó energía y ya es una tendencia. Cuando el equipo se ve en desventaja, juega mejor. Eso hay que corregir, empezar mejor", agregó convencido.

Luego, explicó: "Tenemos un equipo con buenos jugadores, con extranjeros que conocen el torneo y tienen categoría. Para rendir como equipo hay que tener el balance entre los nacionales y los extranjeros, más los jóvenes. Lo mejor es tener a todos en alto nivel".

Por último, habló de cara al juego de esta noche ante Ferro. "Novar Gadson no va a estar mañana ya que tiene un tema personal con su mamá. No va a estar porque viajará a su casa, en Estados Unidos. Además, Roberto Acuña no va a estar por los 13 puntos de sutura que le hicieron, tras el corte que tuvo en el hombro y en el brazo cuando se rompió el tablero de vidrio anoche. Pero tendremos que suplir su juego, seguir siendo competitivos y entregar lo mejor para buscar la victoria", concluyó.